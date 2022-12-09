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İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Demir eksikliği riski tavan yapıyor

09.12.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir, akciğerlerden vücudun geri kalanına oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinde bulunan bir protein olan hemoglobinin önemli bir bileşenidir. Vücut, beyin gelişimi ve hormon üretimi dahil olmak üzere çeşitli işlevler için bu oksijene büyük ölçüde güvenir. Sağlığımız için vazgeçilmez olmasına rağmen, dünya nüfusunun şaşırtıcı bir oranında demir eksikliği var. Beslenme yetersizliğinin nedeni olmadığı durumlarda, aşırı polifenol alımı sorumlu olabilir.

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Demir eksikliği riski tavan yapıyor

Demir eksikliği, ciddi bir sağlık sorunu anemi hastalığının da en yaygın nedenidir. Beslenme nedeniyle yaşanan demir eksikliği önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Demir eksikliği yetişkin erkeklerin ve menopoz sonrası kadınların yüzde beşini etkiliyor. Demir emiliminin çay tüketimi ile engellenebileceği gerçeği, birkaç yıldır yaygın olarak kabul edilmektedir.

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ÇAY, DEMİR EMİLİMİNİ ENGELLİYOR MU?

Çayın engelleyici etkilerinin, bir grup güçlü antioksidan olan kateşinlerin demir bağlama özellikleriyle kolaylaştırıldığına inanılıyor. Bu polifenoller çoğu bitki özünde bulunur. Araştırmalar hangi içeceklerin demir üzerinde en büyük engelleyici etkiye sahip olduğunu araştırdı.

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HANGİ ÇAYLAR DEMİR EMİLİMİNİ ENGELLİYOR?

Araştırma sonuçlarına göre; başta siyah çay olmak üzere nane çay ıhlamur, papatya, Mentha pulegium çayı ve kakao ön sıralarda yer aldı. Uzmanlar çay tüketiminde dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.


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Anahtar Kelimeler:
siyah çay demir eksikliği

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