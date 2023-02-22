Yardım için gittiği Hatay'da depreme yakalandı! Survivor Sema Aydemir o anları anlattı: ''Herkes çığlık çığlığaydı''

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminin ardından ünlü isimler afet bölgelerine yardıma gittiler. Bu isimlerden biri de eski Survivor yarışmacısı Sema Aydemir'di. Bölgeye yemek yardımı için gönüllü olarak giden Aydemir, Hatay'da gerçekleşen iki büyük depreme yakalandı ve yaşadıklarını sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaştı...

"ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN''

Depremin ardından paylaşım yapan Sema Aydemir, "Allah bir daha yaşatmasın. Çok korkunç, çok çaresiz kalıyor insan. Yıkılan çok yer var şu an. Biz iyiyiz çok şükür, merak etmeyin" dedi.

Ardından bir video yayınlayan Aydemir, bölgeden ayrılmayacaklarını ve yemek dağıtımı yapmaya devam edeceklerini de belirterek şu ifadeleri kullandı:

''Çok büyük bir deprem oldu. Çok korktuk, herkes çığlık çığlığaydı. Yanımızdaki binanın duvarları yıkıldı. Biz gece tahliye edildik. Güvenli bir bölgeye geçmiştik ama şimdi tekrar mutfağa geldik. Haklı olarak ailelerimiz 'sizin de can güvenliğiniz yok, gelin' diyorlar. Haklılar..."

'YEMEK DAĞITMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

"O insanlara yemek götürülmesi gerekiyor" diyen Aydemir, şöyle devam etti:

"Buradan her gün 70 bin yemek çıkıyor. Sabahtan akşama kadar yemek yapıp, paketleyip, dağıtıyoruz. Biz gidersek bir organizasyon kurulana kadar bu insanlar yemek bulamayacaklar. Biz buraya gönüllü olarak geldik. Deprem olduğu için gidemeyiz. Süremiz dolana kadar ve yeni gönüllüler gelene kadar devam edeceğiz."

