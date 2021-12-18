Yargı 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ceylin yaşadıklarını hatırlamıyor

Yargı 14. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yargı yeni bölüm fragmanında herkes Ceylin’in başına gelenleri merak ediyor. Üstü başı dağınık bir şekilde, yanında bir cesetle bulunan Ceylin ise neler olduğunu hatırlamamaktadır. İzleyiciler hem cesedin kime ait olduğunu hem de Ceylin’in başına ne geldiğini öğrenmek için merakla bekliyor.

YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ormanda tek başına elinde silahla bulunan Ceylin zor durumdadır. İfade için çağırıldığında Ilgaz da Ceylin'in yanından ayrılmaz. Ancak Ceylin başına gelenleri hatırlamadığını söyler.

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı Yargı dizisi, 14. bölümüyle 19 Aralık Pazar akşamı seyirci karşısına çıkacak.

