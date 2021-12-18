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Yargı 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ceylin yaşadıklarını hatırlamıyor

18.12.2021 01:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yargı yeni fragmanda; Ceylin’in başına gelenler merak uyandırıyor. Engin’i takip etmek için arabaya gizlice giren Ceylin, kendini karanlık bir ormanda yanında bir cesetle birlikte bulur. Üstü başı dağınık bir şekilde bulunan Ceylin’in Savcı Ilgaz’a yaşananları hatırlamadığını söylediği anlar ise fragmana damga vurdu.

Yargı 14. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yargı yeni bölüm fragmanında herkes Ceylin’in başına gelenleri merak ediyor. Üstü başı dağınık bir şekilde, yanında bir cesetle bulunan Ceylin ise neler olduğunu hatırlamamaktadır. İzleyiciler hem cesedin kime ait olduğunu hem de Ceylin’in başına ne geldiğini öğrenmek için merakla bekliyor.

YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ormanda tek başına elinde silahla bulunan Ceylin zor durumdadır. İfade için çağırıldığında Ilgaz da Ceylin'in yanından ayrılmaz. Ancak Ceylin başına gelenleri hatırlamadığını söyler.

Yargı 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Engin öldü mü? Yargı'da Ceylin'e ne oldu?Yargı 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Engin öldü mü? Yargı'da Ceylin'e ne oldu?

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı Yargı dizisi, 14. bölümüyle 19 Aralık Pazar akşamı seyirci karşısına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Yargı dizisi
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