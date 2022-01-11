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Yargı 16. yeni bölüm fragmanı! Ilgaz, cezaevindeki Ceylin'i kurtarabilecek mi?

11.01.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın 16. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı'nın merakla beklenen yeni bölümünde cezaevine giren Ceylin'i kurtarmak için Ilgaz harekete geçiyor. Ilgaz, Ceylin'i savunmak için savcılık görevinden istifa eder ve avukatlık belgesini alır. Ceylin kurtarabilmek için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır.

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı Yargı dizisi 16. yeni bölümüyle 16 Ocak Pazar akşamı ekranlarda olacak. Yargı'nın yeni bölümünde, Ceylin'i kurtarmak için savcılık görevinden istifa eden Ilgaz, avukat olarak sevdiği kadının savunmasını yapmaya hazırlanıyor.

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YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ceylin, cezaevine girerken Ilgaz, şok bir karar alıyor! Ceylin’in tutuklu yargılanma kararı Ilgaz’da ve Erguvan ailesinde şok etkisi yaratmıştır. Ilgaz hala Ceylin’in suçsuz olduğuna inansa da Ceylin bir türlü parçalarını kafasında birleştiremediği anlar konusunda büyük kararsızlık ve tutarsızlıklar yaşamaktadır.

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Yekta Tilmen, oğlu Engin’in ölümüyle birlikte tüm gücünü seferber ederek apaçık bir savaş ilanında bulunmak üzeredir.

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Engin üzerinden çıkarılan bu adalet savaşı yeni ortaklıklar ile birlikte pek çok sürpriz cepheleşmenin de habercisidir.

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Duyguları ile adalet arasında sıkışıp kalan Ilgaz, bu ikileminin yanı sıra artık yeni bir sorun ile de boğuşmak zorundadır. Ceylin’i kurtarmak için tam gaz giden gerçek suçluyu bulma arayışı onu hayatında hiç daha önce karşılaşmadığı bir konumda bırakacaktır.

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Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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