Yargı 16. yeni bölüm fragmanı! Ilgaz, cezaevindeki Ceylin'i kurtarabilecek mi?

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı Yargı dizisi 16. yeni bölümüyle 16 Ocak Pazar akşamı ekranlarda olacak. Yargı'nın yeni bölümünde, Ceylin'i kurtarmak için savcılık görevinden istifa eden Ilgaz, avukat olarak sevdiği kadının savunmasını yapmaya hazırlanıyor.

YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ceylin, cezaevine girerken Ilgaz, şok bir karar alıyor! Ceylin’in tutuklu yargılanma kararı Ilgaz’da ve Erguvan ailesinde şok etkisi yaratmıştır. Ilgaz hala Ceylin’in suçsuz olduğuna inansa da Ceylin bir türlü parçalarını kafasında birleştiremediği anlar konusunda büyük kararsızlık ve tutarsızlıklar yaşamaktadır.

Yekta Tilmen, oğlu Engin’in ölümüyle birlikte tüm gücünü seferber ederek apaçık bir savaş ilanında bulunmak üzeredir.

Engin üzerinden çıkarılan bu adalet savaşı yeni ortaklıklar ile birlikte pek çok sürpriz cepheleşmenin de habercisidir.

Duyguları ile adalet arasında sıkışıp kalan Ilgaz, bu ikileminin yanı sıra artık yeni bir sorun ile de boğuşmak zorundadır. Ceylin’i kurtarmak için tam gaz giden gerçek suçluyu bulma arayışı onu hayatında hiç daha önce karşılaşmadığı bir konumda bırakacaktır.

