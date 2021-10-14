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Yargı 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Katil belli oluyor

14.10.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinden heyecanla beklenen fragman yayınlandı. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Yargı’dan yayınlanan yeni fragmanda izleyiciler nefesleri tutuluyor. 4 bölümdür akılları kurcalayan “Katil kim?” sorusu Yargı 5. bölümde yanıt buluyor.

Yargı 5. bölüm fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Yayınlandığı günden beri reytinglerini yükselterek yoluna devam eden Yargı 5. bölümde, “katil kim?” sorusu yanıt buluyor. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Yargı’da, cinayetin sır perdesinde sona gelinirken yayınlanan tanıtım, seyircinin nabzını yükseltiyor.

YARGI 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ilgaz’ın, Ceylin’e söylediği “Bir oyun kuracağız” cümlesi temposu yüksek bir bölümün sinyallerini verirken haftalardır seyirciyi ekranlara kilitleyen dizide “Katil kim?” sorusu da cevap bulacak.

Yargı dizisinin 5.bölüm fragmanı Youtube trend videolar listesinde 11. sırada yer alıyor. Fragmana kısa sürede çok büyük ilgi gösterildi ve 1 milyona yakın görüntülenmeye kısa sürede ulaşıldı.

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Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu Yargı dizisinin kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in yanı sıra Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi isimler yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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