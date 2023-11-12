YARGI 71. BÖLÜM CANLI İZLE! Yargı yeni bölümde neler olacak? Kanal D yayın akışı ve son bölüm özeti

Yargı 71. bölüm yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat ve Cezmi Baskın gibi isimleri bulunduran Yargı'nın yeni bölümü merak edildi. Son bölümde Ceylin ve Ilgaz'ın kızları Mercan kaçırılmış ve uzun arama sonunda bulunmuştu. 'Bugün Yargı yeni bölüm var mı?' ekranı sorgulanıyor. İşte Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Yargı'nın yeni bölüm bilgileri...

YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Mercan'ın bulunuşu herkesin dünyasını aydınlatmıştır. Kızlarıyla yeniden tanışmak, onu anlamak ve tekrardan aile olabilmek yolunda Ceylin ve Ilgaz'ı büyük bir çaba beklemektedir. Nil'in Filiz ve Dilek dosyasında atacağı adımlar ve sonuçları herkesi hayrete sürükleyecektir.

YARGI 71. BÖLÜM KANAL D CANLI İZLE!

Ceylin'in Mercan için yapabileceklerinin herhangi bir sınırı olmayışı herkesi ürkütmektedir. Nil'i her defasında bir şekilde karşı tarafta bulan Yekta; bu sorunu artık kökünden çözmenin peşine düşer. Önce Çınar'ın sonra dedesinin radarına düşen Defne'yi hiç öngöremeyeceği bir yolculuk beklemektedir.

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Yabancı Damat

08:00 Konuştukça

09:15 Set Ekstra

09:30 Bir Derdim Var

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda İle Omuz Omuza

14:45 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

00:15 Bir Derdim Var

02:45 Poyraz Karayel

04:15 5N1K

04:45 Güneşi Beklerken







