YARGI 71. BÖLÜM CANLI İZLE! Yargı yeni bölümde neler olacak? Kanal D yayın akışı ve son bölüm özeti

Yargı 71. bölüm yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat ve Cezmi Baskın gibi isimleri bulunduran Yargı'nın yeni bölümü merak edildi. Son bölümde Ceylin ve Ilgaz'ın kızları Mercan kaçırılmış ve uzun arama sonunda bulunmuştu. 'Bugün Yargı yeni bölüm var mı?' ekranı sorgulanıyor. İşte Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Yargı'nın yeni bölüm bilgileri...
Mercan'ın bulunuşu herkesin dünyasını aydınlatmıştır. Kızlarıyla yeniden tanışmak, onu anlamak ve tekrardan aile olabilmek yolunda Ceylin ve Ilgaz'ı büyük bir çaba beklemektedir. Nil'in Filiz ve Dilek dosyasında atacağı adımlar ve sonuçları herkesi hayrete sürükleyecektir.
Ceylin'in Mercan için yapabileceklerinin herhangi bir sınırı olmayışı herkesi ürkütmektedir. Nil'i her defasında bir şekilde karşı tarafta bulan Yekta; bu sorunu artık kökünden çözmenin peşine düşer. Önce Çınar'ın sonra dedesinin radarına düşen Defne'yi hiç öngöremeyeceği bir yolculuk beklemektedir.
06:15 Yabancı Damat
08:00 Konuştukça
09:15 Set Ekstra
09:30 Bir Derdim Var
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda İle Omuz Omuza
14:45 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 Bir Derdim Var
02:45 Poyraz Karayel
04:15 5N1K
04:45 Güneşi Beklerken