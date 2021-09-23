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Yargı dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yargı'da Ceylin, Çınar'ı suçluyor!

23.09.2021 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Kanal D'nin dizisi Yargı'nın 2. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Yargı'nın fragmanında, acı çeken Ceylin kardeşinin ölümü için Çınar’ı suçlar. Ilgaz ise durumu kontrol altına almaya çalışır.

Kanal D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı, Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği, Sema Ergenekon’un ise senaryosunu yazdığı Yargı dizisi, ilk bölümüyle 19 Eylül Pazar akşamı seyirci karşısına çıktı. Yargı'nın 26 Eylül Pazar akşamı ekrana gelecek olan 2. bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Dizide bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatılıyor.
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Yargı yeni bölümüyle 26 Eylül Pazar 20.00'da Kanal D'de.
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Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'li 'Yargı' ilk bölümüyle 'en çok izlenen dizi' olduKaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'li 'Yargı' ilk bölümüyle 'en çok izlenen dizi' oldu

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun yanı sıra Yargı'nın oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.
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YARGI KONUSU NEDİR?

Dürüstlüğüyle tanınan Savcı Ilgaz her zaman kurallara uyan bir karakterdir. Avukat Ceylin ise kurallara uymayan ve kendi doğru bildiğini okuyan bir kadındır. Yargı dizisinde Ceylin ile Ilgaz'ın yollarının kesişmesi ve bunun ardından yaşananlar işleniyor.

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Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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