Yargı dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yargı dizisinde Ceylin öğrendiği gerçekle yıkılıyor

Kanal D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı, Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği, Sema Ergenekon’un ise senaryosunu yazdığı Yargı dizisi, ilk bölümüyle 19 Eylül Pazar akşamı seyirci karşısına çıktı. Yargı'nın 26 Eylül Pazar akşamı ekrana gelecek olan 2. bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı. Yargı 2. bölümde Ilgaz, Çınar'ı savunması için Ceylin'i seçiyor. Ancak öldürülen kişinin kimliği öğrenilince Ceylin hayatının şokunu yaşıyor. Ceylin ise bir zor bir karar vermek zorunda kalıyor.

Yargı yeni bölümüyle 26 Eylül Pazar 20.00'da Kanal D'de.



Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun yanı sıra Yargı'nın oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.



YARGI KONUSU NEDİR?

Dürüstlüğüyle tanınan Savcı Ilgaz her zaman kurallara uyan bir karakterdir. Avukat Ceylin ise kurallara uymayan ve kendi doğru bildiğini okuyan bir kadındır. Yargı dizisinde Ceylin ile Ilgaz'ın yollarının kesişmesi ve bunun ardından yaşananlar işleniyor.



