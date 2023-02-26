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Yargı dizisi bu akşam var mı, yok mu? Yargı ne zaman başlayacak? İşte 26 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı

26.02.2023 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek mi merak konusu oldu. 11 İli etkileyen deprem felaketinden sonra milli yas ilan edilmiş ve dizi ve eğlence programlarına da ara verilmişti. Her hafta pazar günleri yayınlanan dizinin bu akşam olup olmadığı araştırılıyor. Peki Yargı dizisi bu akşam var mı, yok mu? Yargı ne zaman başlayacak? İşte 26 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı...

Yargı dizisi bu akşam var mı, yok mu? Yargı ne zaman başlayacak? İşte 26 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerde olduğu Yargı dizisinin 54. bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Televizyon kanalları yavaş yavaş normal yayın akışlarına dönmeye başladılar. Her bölümü ilgi ile takip edilen Yargı dizisi de Kanal D'nin bugünkü yayın akışında yer alıyor. Peki Yargı dizisi bu akşam var mı, yok mu? Yargı ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

YARGI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Yargı, verilen iki haftalık aranın ardından bu akşam yeni bölümü ile ekranlara dönüyor. Dizi saat 20.00'de başlayacak.

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YARGI 54. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

YARGI DİZİSİ 54. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

26 ŞUBAT 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00-Asi (Tekrar)

09.40-Magazin D Pazar

11.45-Hayat Şarkısı (Tekrar)

13.00-Arda’nın Mutfağı

13.45-Arka Sokaklar (Tekrar)

16.00-O Kız (Tekrar)

18.40-Kanal D Ana Haber

20.00-Yargı (Yeni Bölüm)

23.45-Top Gunner: Tehlike Bökgesi (Yabancı Sinema)

00.45-Top Gunner: Tehlike Bölgesi (Yabancı Sinema)

02.15: Kuzey Güney (Tekrar)

04.30-Güneşi Beklerken (Tekrar)

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