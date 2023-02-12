Yargı dizisi bugün var mı yok mu? Yargı dizisinin yeni bölümü ne zaman? 12 Şubat Kanal D yayın akışı

Yargı dizisinin yeni bölümü araştırılıyor. Dizinin son bölümlerinde dava dosyasına dahil olan Çetin'in sırları açığa çıkarken Osman ve Aylin'in yaşadıkları ekranlara geliyordu. Yargı dizisinin yeni bölümü, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğünde depremin ardından ertelendi. Peki Yargı dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte 12 Şubat Kanal D yayın akışı...
Yargı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlanmadı.
07:00 Deprem Bölgesinde Sabah CANLI
10:00 Son Durum CANLI
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