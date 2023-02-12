Yargı dizisi bugün var mı yok mu? Yargı dizisinin yeni bölümü ne zaman? 12 Şubat Kanal D yayın akışı

Yargı dizisinin yeni bölümü araştırılıyor. Dizinin son bölümlerinde dava dosyasına dahil olan Çetin'in sırları açığa çıkarken Osman ve Aylin'in yaşadıkları ekranlara geliyordu. Yargı dizisinin yeni bölümü, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğünde depremin ardından ertelendi. Peki Yargı dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte 12 Şubat Kanal D yayın akışı...

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yargı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlanmadı.

12 ŞUBAT 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Deprem Bölgesinde Sabah CANLI

10:00 Son Durum CANLI

13:00 6 Şubat Depremi CANLI

14:00 Deprem Özel CANLI

18:00 En Büyük Afet CANLI

19:00 Kanal D Ana Haber CANLI

20:00 Ne Oluyor? CANLI

01:00 Deprem Bölgesinde Gece CANLI



