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Yargı dizisi bugün var mı yok mu? Yargı dizisinin yeni bölümü ne zaman? 12 Şubat Kanal D yayın akışı

12.02.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi yayın akışında yer almadı. 12 Şubat akşamı 20.00'da Kanal D ekranlarında "Neler Oluyor?" adlı haber programı yayınlanacak. Diziler, Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen depremler nedeniyle bu hafta yayınlanmadı. Peki Yargı dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte 12 Şubat Kanal D yayın akışı...

Yargı dizisi bugün var mı yok mu? Yargı dizisinin yeni bölümü ne zaman? 12 Şubat Kanal D yayın akışı

Yargı dizisinin yeni bölümü araştırılıyor. Dizinin son bölümlerinde dava dosyasına dahil olan Çetin'in sırları açığa çıkarken Osman ve Aylin'in yaşadıkları ekranlara geliyordu. Yargı dizisinin yeni bölümü, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğünde depremin ardından ertelendi. Peki Yargı dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte 12 Şubat Kanal D yayın akışı...

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yargı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlanmadı.

12 ŞUBAT 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Deprem Bölgesinde Sabah CANLI

10:00 Son Durum CANLI

13:00 6 Şubat Depremi CANLI

14:00 Deprem Özel CANLI

18:00 En Büyük Afet CANLI

19:00 Kanal D Ana Haber CANLI

20:00 Ne Oluyor? CANLI

01:00 Deprem Bölgesinde Gece CANLI


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