Yargı dizisi nerede çekiliyor? Yargı dizisinin oyuncuları kimdir?

Kara Sevda'da hayat verdiği Emir rolü ile akıllara kazınan başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu, "Yargı" dizisinde "Savcı Ilgaz" rolüne hayat verecek. En son rol aldığı Kırmızı Oda dizisindeki Nazlı rolü ile büyük beğeni toplayan Pınar Deniz ise Yargı'da Avukat Ceylin rolü ile boy gösterecek. İşte merak edilenler...

YARGI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yargı dizisinde cinayet vakası ile yolları kesişen Avukat Ceylin ile Savcı Ilgaz'ın hayatları ele alınıyor. Urgancıoğlu'nun canlandırdığı Savcı Ilgaz, kuralların dışına çıkmayan biridir. Ilgaz ise ailesine bağlı, soğukkanlı ve dürüst bir kadındır. Ceylin ile Ilgaz'ın yolları kesiştiğinde ikilinin hayatı da baştan aşağı değişir.

Yargı dizisi İstanbul'da çekiliyor. İstanbul'un hangi semtlerinde çekildiğine dair net bir bilgi bulunmuyor.

YARGI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?