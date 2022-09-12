Yargı dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? Yargı dizisi yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Kanal D'nin sevilen başarılı yapımlarından olan Yargı, 35. bölümle ekrandaki yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin sezon finali bölümünde Ilgaz ve Ceylin'in sahneleri unutulmazlar arasına girmişti. Merakla beklenen Yargı dizisi yeni sezon fragmanları peş peşe yayımlandı. Peki Yargı dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor?
Kanal D'nin fenomen yapımların arasında yer alan Yargı dizisi, Pazar akşamları dizi severlerin beğenisine sunuluyordu. Dizinin 35. yeni sezon bölümü ise 18 Eylül Pazar günü seyirci karşısında olacak.
Kaan Urgancıoğlu - Ilgaz Kaya
Pınar Deniz - Ceylin Erguvan
Hüseyin Avni Danyal - Metin Kaya
Nilgün Türksever - Laçin Tilmen
Cezmi Baskın - Merdan Kaya
Başak Gümülcinelioğlu - Neva Seçkin
Elif Melda Yılmaz
Uğur Polat - Yekta Tilmen
Mehmet Yılmaz Ak - Pars Seçkin
Zeyno Eracar - Gül Erguvan
Uğur Aslan - Eren Duman
Pınar Çağlar Gençtürk - Aylin Eguvan Yılmaz
Arda Anarat - Çınar Kaya
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