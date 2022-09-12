Yargı dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? Yargı dizisi yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Kanal D'nin sevilen başarılı yapımlarından olan Yargı, 35. bölümle ekrandaki yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin sezon finali bölümünde Ilgaz ve Ceylin'in sahneleri unutulmazlar arasına girmişti. Merakla beklenen Yargı dizisi yeni sezon fragmanları peş peşe yayımlandı. Peki Yargı dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor?

YARGI DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D'nin fenomen yapımların arasında yer alan Yargı dizisi, Pazar akşamları dizi severlerin beğenisine sunuluyordu. Dizinin 35. yeni sezon bölümü ise 18 Eylül Pazar günü seyirci karşısında olacak.

YARGI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kaan Urgancıoğlu - Ilgaz Kaya

Pınar Deniz - Ceylin Erguvan

Hüseyin Avni Danyal - Metin Kaya

Nilgün Türksever - Laçin Tilmen

Cezmi Baskın - Merdan Kaya

Başak Gümülcinelioğlu - Neva Seçkin

Elif Melda Yılmaz

Uğur Polat - Yekta Tilmen

Mehmet Yılmaz Ak - Pars Seçkin

Zeyno Eracar - Gül Erguvan

Uğur Aslan - Eren Duman

Pınar Çağlar Gençtürk - Aylin Eguvan Yılmaz

Arda Anarat - Çınar Kaya



