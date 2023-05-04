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Yargı Ilgaz öldü mü, neden ayrıldı? Yargı sezon finali ne zaman? Ay Yapım açıkladı!

04.05.2023 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisi pazar akşamları büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Kullanıcılar 'Yargı bitiyor mu?, Yargı Ilgaz öldü mü, Ilgaz neden ayrıldı?' gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Dizi, Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Aslan ve Hüseyin Avni Danyal gibi güçlü oyuncuları kadrosunda bulunduruyor. Heyecan yaratan yeni bölüm tanıtımının ardından gözler dizinin finaline çevrildi. Peki, Yargı Ilgaz öldü mü, neden ayrıldı? Yargı sezon finali ne zaman?

Yargı Ilgaz öldü mü, neden ayrıldı? Yargı sezon finali ne zaman? Ay Yapım açıkladı!

Pazar günlerinin reyting rekortmeni dizisi Yargı final haberleri ile gündemdeydi. Ceylin ve Ilgaz savcının etrafında gelişen olayların anlatıldığı dizi, büyük bir kitle tarafından yakından takip ediliyor. Dizinin takipçileri Yargı sezon finali ve Ilgaz savcı ile ilgili gelişmeleri sorguluyor. Konuya dair Ay Yapım tarafından bir açıklama yapıldı. İşte Yargı dizisi ile iligli gelişmeler...

YARGI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Pars savcı, Rıdvan ve Özge'nin ayrılıklarının ardından Yargı dizisinin final yapması beklenirken, dizinin senaristi Sema Ergenekon'dan yeni bir haber geldi.

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Kanal D “Yargı 3. sezonda da sizlerle” mesajıyla fenomen dizinin yeni sezonda da süreceğini ilan etti. Pazar akşamları seyirciyle buluşan “Yargı” 14 Mayıs’taki seçim süreci nedeniyle 63. bölümünde sezon finali yapacak. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrol oynadığı dizinin 63. bölüm finali yine seyirciyi şaşırtacak şekilde bitecek.

YARGI ILGAZ ÖLDÜ MÜ, NEDEN AYRILDI?

Yargı’nın başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu’nun diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Ilgaz’ın Turgut Ali tarafından silahla vurulduğu sahne tanıtıma damga vururken sezon başında gösterilen meşhur 6 ay sonrası geldi yorumları da peş peşe geldi.

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Ilgaz Savcı karakteriyle herkesi bir kez daha kendisine hayran bırakan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu’nun Yargı dizisine veda edip etmediği dizinin sezon finalinde belli olacak.

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