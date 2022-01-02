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Yargı neden yok? Yargı final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman?

02.01.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seyircileri her pazar ekran başına kilitleyen Yargı dizisi bugün Kanal D yayın akışında yer almadı. Böylece başrollerinde Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisinin final yapıp yapmadığı araştırılmaya başlandı. Yargı dizisi geçtiğimiz hafta da yayınlanmamıştı. Peki Yargı final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman?

Yargı neden yok? Yargı final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman?

Reyting rekortmeni Yargı dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Her pazar akşamı yayınlanan sevilen dizi Yargı, iki hafta boyunca ekranlara gelmeyince dizinin final yapıp yapmadığı araştırılmaya başlandı. Peki Yargı final mi yaptı? Konuya ilişkin açıklama geldi. İşte merak edilenler...

YARGI NEDEN YOK, FİNAL Mİ YAPTI?

Yargı dizisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili izleyicilerimiz, her pazar akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen dizimiz #Yargı'nın yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz." ifadeleri kullanıldı. Sezonun en iyi çıkış yapan dizilerinin başında gelen Yargı'da, Ceylin rolüne hayat veren Pınar Deniz koronavirüse yakalandı.

Yargı neden yok? Yargı final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman?

YARGI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Yargı dizisi önümüzdeki hafta, 9 Ocak Pazar akşamı yayınlanacak. Bugün 22.30'da Kanal D ekranlarında Yargı'nın eski bölümü yer alacak.

2 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 20:00 Çember: Ölüm Meleği
  • 22:30 Yargı (TEKRAR)
  • 01:30 Çember: Ölüm Meleği
  • 03:15 5N1K
  • 03:45 Arda ile Omuz Omuza

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Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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