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  4. Yargı'nın Avukat Ceylin'i Pınar Deniz'in kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! İkiz gibiler

Yargı'nın Avukat Ceylin'i Pınar Deniz'in kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! İkiz gibiler

14.12.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin iddialı dizisi Yargı'da hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Pınar Deniz'in kız kardeşi Huri Deniz, güzelliğiyle görenleri büyüledi. Huri Deniz'in, oyuncu kardeşi Pınar Deniz'e benzerliği sosyal medyada olay oldu.

Yargı'nın Avukat Ceylin'i Pınar Deniz'in kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! İkiz gibiler

Aşk 101 dizisindeki partneri Kaan Urgancıoğlu ile Yargı dizisinde yeniden bir araya gelen ünlü oyuncu Pınar Deniz, Kanal D ekranlarında fırtınalar estiriyor. Aslen Mardinli olan Pınar Deniz'in gözlerden uzak tuttuğu ablası Huri Deniz'i görenler gözlerine inanamadı.

Yargı'nın Avukat Ceylin'i Pınar Deniz'in kız kardeşi görenleri büyüledi! Benzerlikleri şaşırttı

Adana'da doğup Sarıyer'de büyüyen Pınar Deniz'in ablası, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Yargı'nın Avukat Ceylin'i Pınar Deniz'in kız kardeşi görenleri büyüledi! Benzerlikleri şaşırttı

Huri Deniz'in pozlarına ''Siz ikiz misiniz?'', ''Hakikaten çok benziyorlar'' ve ''Güzellik aileden demek ki'' gibi yorumlar yapıldı.

Yargı'nın Avukat Ceylin'i Pınar Deniz'in kız kardeşi görenleri büyüledi! Benzerlikleri şaşırttı

Instagram'da epey aktif olan Huri Deniz, hayatına dair anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Yargı'nın Avukat Ceylin'i Pınar Deniz'in kız kardeşi görenleri büyüledi! Benzerlikleri şaşırttı

Kusursuz fiziği ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Huri Deniz'in, Instagram'da 3 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Yargı'nın Avukat Ceylin'i Pınar Deniz'in kız kardeşi görenleri büyüledi! Benzerlikleri şaşırttı

Yargı'nın Avukat Ceylin'i Pınar Deniz'in kız kardeşi görenleri büyüledi! Benzerlikleri şaşırttı

Yargı'nın Avukat Ceylin'i Pınar Deniz'in kız kardeşi görenleri büyüledi! Benzerlikleri şaşırttı


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Pınar Deniz Yargı dizisi
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