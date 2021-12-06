Yargı'nın Avukat Ceylin'i Pınar Deniz, süper minili pozuyla Instagram'ı salladı!

Vatanım Sensin dizisiyle tanınan ve Yargı ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Pınar Deniz, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Deniz, bu defa pembe elbiseli pozuyla sevenlerini kendine hayran bıraktı. Deniz'in paylaşımına ''Kalbimi yaktın'', ''Ne giyse yakışır'' ve ''Güzelliğiyle ölüyü diriltir'' gibi yorumlar yapıldı.

Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi bulunan Pınar Deniz, magazin basınının ilgiyle takip ettiği isimler arasında yer alıyor.

Aslen Mardinli olan oyuncu, yalnızca kabiliyetiyle değil, güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.



