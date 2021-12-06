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  4. Yargı'nın Avukat Ceylin'i Pınar Deniz, süper minili pozuyla Instagram'ı salladı!

Yargı'nın Avukat Ceylin'i Pınar Deniz, süper minili pozuyla Instagram'ı salladı!

06.12.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da canlandırdığı 'Ceylin' karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Pınar Deniz, Instagram hesabından paylaştığı pembe mini elbiseli pozuyla takipçilerinden tam puan aldı.

Yargı'nın Avukat Ceylin'i Pınar Deniz, süper minili pozuyla Instagram'ı salladı!

Vatanım Sensin dizisiyle tanınan ve Yargı ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Pınar Deniz, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Deniz, bu defa pembe elbiseli pozuyla sevenlerini kendine hayran bıraktı. Deniz'in paylaşımına ''Kalbimi yaktın'', ''Ne giyse yakışır'' ve ''Güzelliğiyle ölüyü diriltir'' gibi yorumlar yapıldı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, süper minisiyle Instagram'ı salladı!

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, süper minisiyle Instagram'ı salladı!

Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi bulunan Pınar Deniz, magazin basınının ilgiyle takip ettiği isimler arasında yer alıyor.

Yargı'nın Avukat Ceylin'i Pınar Deniz, süper minili pozuyla Instagram'ı salladı!

Aslen Mardinli olan oyuncu, yalnızca kabiliyetiyle değil, güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Yargı'nın Avukat Ceylin'i Pınar Deniz, süper minili pozuyla Instagram'ı salladı!

Yargı'nın Avukat Ceylin'i Pınar Deniz, süper minili pozuyla Instagram'ı salladı!


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Anahtar Kelimeler:
Pınar Deniz Yargı dizisi
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