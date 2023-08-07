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  4. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz evlilik teklifi mi aldı? O kare kafaları karıştırdı

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz evlilik teklifi mi aldı? O kare kafaları karıştırdı

07.08.2023 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle büyük beğeni toplayan Pınar Deniz son paylaşımıyla olay oldu. Bir süredir kendisi gibi oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatilde olan Pınar Deniz Cambridge'de mutluluktan ağlarken çekilen bir karesini paylaştı. Deniz'in bu karesinin ardından, sevgilisinden evlilik teklifi aldığı iddiaları gündeme geldi.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz yaklaşık bir yıldır kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor. Tatil pozlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü çift son olarak rotalarını İngiltere'ye çevirmişti. Pınar Deniz'in 2.8 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım sosyal medyayı salladı.

Pınar Deniz 1

Deniz, Cambridge'de mutluluktan ağlarken çekilen bir karesini, sevgilisini de etiketleyip; "İşte öyle bir şey... 06.08.23" notuyla paylaştı.

PINAR KAAN KAPAK

Kaan Yıldırım da, Deniz'in kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan gönderisine kırmızı kalp emojisiyle karşılık verdi. Güzel oyuncunun sevgilisinden evlilik teklifi aldığını düşünen takipçileri, Deniz'in gönderisine 2 bine yakın yorum yaptı.

DENİZ PINAR 2

Deniz'in gönderisinin altına; 'Evlenme teklifi mi?', 'Pınar evleniyor, mutluluk gözyaşları bunlar', 'Mutluluktan ağlanmış, Kaan etiketlenmiş, üstüne tarih yazılmış', 'Kesin evlenme teklifi aldı' gbi yorumlar yapıldı.

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