Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz evlilik teklifi mi aldı? O kare kafaları karıştırdı

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz yaklaşık bir yıldır kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor. Tatil pozlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü çift son olarak rotalarını İngiltere'ye çevirmişti. Pınar Deniz'in 2.8 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım sosyal medyayı salladı.

Deniz, Cambridge'de mutluluktan ağlarken çekilen bir karesini, sevgilisini de etiketleyip; "İşte öyle bir şey... 06.08.23" notuyla paylaştı.

Kaan Yıldırım da, Deniz'in kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan gönderisine kırmızı kalp emojisiyle karşılık verdi. Güzel oyuncunun sevgilisinden evlilik teklifi aldığını düşünen takipçileri, Deniz'in gönderisine 2 bine yakın yorum yaptı.

Deniz'in gönderisinin altına; 'Evlenme teklifi mi?', 'Pınar evleniyor, mutluluk gözyaşları bunlar', 'Mutluluktan ağlanmış, Kaan etiketlenmiş, üstüne tarih yazılmış', 'Kesin evlenme teklifi aldı' gbi yorumlar yapıldı.





