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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in terlikleri sosyal medyanın diline düştü! 'Korkunç biliyorum'

14.08.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinde hayat verdiği ‘Avukat Ceylin’ karakteriyle son dönemde popüler olan ünlü oyuncu Pınar Deniz, bir süredir özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım'la evleneceği konuşulan Deniz'in son paylaşımı olay oldu. Pınar Deniz'in terlikleri sosyal medyanın diline düştü.

Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle büyük beğeni toplayan Pınar Deniz özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Deniz'in son gönderisi yine olay oldu.

Pınar Deniz'in terlikleri sosyal medyanın diline düştü. Ünlü oyuncu 'Çıplak ayaklar kumpanyası, terliklerim korkunç biliyorum' notu ile pozlarını paylaştı. Ünlü oyuncuya 'Bu nasıl terlik', 'Gerçekten korkunç' gibi yorumlar yapıldı.

Pınar Deniz 1

Ünlü oyuncu yaklaşık bir yıldır kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor. Tatil pozlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü çift son olarak rotalarını İngiltere'ye çevirmişti.

Pınar Deniz 2

Pınar Deniz'in 2.8 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım sosyal medyayı salladı.

Pınar Deniz 3

Deniz, Cambridge'de mutluluktan ağlarken çekilen bir karesini, sevgilisini de etiketleyip; "İşte öyle bir şey... 06.08.23" notuyla paylaştı.

Pınar Deniz paylaşım

Kaan Yıldırım da, Deniz'in kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan gönderisine kırmızı kalp emojisiyle karşılık verdi. Güzel oyuncunun sevgilisinden evlilik teklifi aldığını düşünen takipçileri, Deniz'in gönderisine 2 bine yakın yorum yaptı.

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