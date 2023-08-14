Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in terlikleri sosyal medyanın diline düştü! 'Korkunç biliyorum'

Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle büyük beğeni toplayan Pınar Deniz özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Deniz'in son gönderisi yine olay oldu.

Pınar Deniz'in terlikleri sosyal medyanın diline düştü. Ünlü oyuncu 'Çıplak ayaklar kumpanyası, terliklerim korkunç biliyorum' notu ile pozlarını paylaştı. Ünlü oyuncuya 'Bu nasıl terlik', 'Gerçekten korkunç' gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü oyuncu yaklaşık bir yıldır kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor. Tatil pozlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü çift son olarak rotalarını İngiltere'ye çevirmişti.

Pınar Deniz'in 2.8 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım sosyal medyayı salladı.

Deniz, Cambridge'de mutluluktan ağlarken çekilen bir karesini, sevgilisini de etiketleyip; "İşte öyle bir şey... 06.08.23" notuyla paylaştı.

Kaan Yıldırım da, Deniz'in kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan gönderisine kırmızı kalp emojisiyle karşılık verdi. Güzel oyuncunun sevgilisinden evlilik teklifi aldığını düşünen takipçileri, Deniz'in gönderisine 2 bine yakın yorum yaptı.



