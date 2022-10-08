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Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu meslektaşı Çınar Çıtanak'la bugün evleniyor

08.10.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinde Neva rolüyle adını geniş bir kitleye duyuran başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak çifti, bugün nikah masasına oturacak. İkili, düğün öncesi verdikleri pozları da sosyal medya hesaplarından takipçilerinin beğenisine sundu.

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu meslektaşı Çınar Çıtanak'la bugün evleniyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisindeki Neva Hakime rolüyle hafızalara kazınan Başak Gümülcinelioğlu ile son olarak Erkek Severse dizisinde oynayan Çağrı Çıtanak bugün nikah masasına oturuyor. Çift, gelinlik ve damatlık giymeden düğün öncesi bir çekim yaptırmak için kamera karşısına geçti.

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"DÜĞÜNDEN ÖNCEKİ GÜN"

Uzun yıllardır aşk yaşayan ikili, bugün aile ve yakın dostlarının katılacağı 300 kişilik bir düğün daveti ile dünyaevine girecek. Alışılagelmişin dışına çıkan çift, düğün öncesi gelinlik ve damatlık ile poz vermek yerine farklı tarzdaki kıyafetleriyle fotoğrafçı Cem Talu'ya poz verdi.

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Romantik pozlarını Instagram hesaplarından yayınlayan çift, paylaşımlara "Düğünden önceki gün" notunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Yargı dizisi Oyuncu turu
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