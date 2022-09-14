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  4. Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu sarı elbisesiyle göz kamaştırdı! Beğeni ve yorum yağdı

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu sarı elbisesiyle göz kamaştırdı! Beğeni ve yorum yağdı

14.09.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting rekortmeni Yargı dizisinde Neva rolüyle dikkat çeken güzek oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, sosyal medya pozlarıyla da ön plana çıkıyor. Sarı elbisesiyle poz veren ünlü oyuncu çok beğenildi. Yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu sarı elbisesiyle göz kamaştırdı! Beğeni ve yorum yağdı

Başak Gümülcinelioğlu son zamanların dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Sen Çal Kapımı, Erkenci Kuş gibi popüler dizilerde de rol almış olan oyuncu, bu defa sosyal medya pozuyla görenleri büyüledi.

SARI ELBİSESİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Yargı dizisinin Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu, sarı elbisesiyle beğenileri topladı.

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu sarı elbisesiyle göz kamaştırdı! Beğeni ve yorum yağdı

Instagram kullanıcıları, "İnanılmaz görünüyorsun", "Üstündekine bayıldım" yorumları yaptı.

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu sarı elbisesiyle göz kamaştırdı! Beğeni ve yorum yağdı

30 yaşındaki Başak Gümülcinelioğlu ekranların aranan yüzlerinden biri oldu.

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu sarı elbisesiyle göz kamaştırdı! Beğeni ve yorum yağdı

Düzgün fiziğiyle de dikkat çeken isim, sosyal medyada da ön plana çıkmaya başladı.

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu sarı elbisesiyle göz kamaştırdı! Beğeni ve yorum yağdı

İşte pozlarından bazıları...

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu sarı elbisesiyle göz kamaştırdı! Beğeni ve yorum yağdı

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu sarı elbisesiyle göz kamaştırdı! Beğeni ve yorum yağdı

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu sarı elbisesiyle göz kamaştırdı! Beğeni ve yorum yağdı

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu sarı elbisesiyle göz kamaştırdı! Beğeni ve yorum yağdı

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