Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu sarı elbisesiyle göz kamaştırdı! Beğeni ve yorum yağdı

Başak Gümülcinelioğlu son zamanların dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Sen Çal Kapımı, Erkenci Kuş gibi popüler dizilerde de rol almış olan oyuncu, bu defa sosyal medya pozuyla görenleri büyüledi.

SARI ELBİSESİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Yargı dizisinin Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu, sarı elbisesiyle beğenileri topladı.

Instagram kullanıcıları, "İnanılmaz görünüyorsun", "Üstündekine bayıldım" yorumları yaptı.

30 yaşındaki Başak Gümülcinelioğlu ekranların aranan yüzlerinden biri oldu.

Düzgün fiziğiyle de dikkat çeken isim, sosyal medyada da ön plana çıkmaya başladı.

İşte pozlarından bazıları...





