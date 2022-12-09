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Yargı'nın Ömer'i Doğaç Yıldız'ın babası Kurtlar Vadisi'nin yıldızı çıktı

09.12.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisine dahil olan yakışıklı oyuncu Doğaç Yıldız hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Doğaç Yıldız'ın babası meğer Kurtlar Vadisi'nin yıldızıymış...

Yargı'nın Ömer'i Doğaç Yıldız'ın babası Kurtlar Vadisi'nin yıldızı çıktı

Tatlı Hayat, İki Aile ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi yapımlarda rol alan Doğaç Yıldız, şimdilerde Yargı dizisinde kamera karşısına geçiyor. 31 yaşındaki Doğaç Yıldız'ın babasının da ünlü oyuncu olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

1991 yılında Üsküdar'da doğan Doğaç Yıldız, 4 yaşına kadar Trabzon'da yaşadı. Henüz 8 yaşındayken rol aldığı Babamı Hırsızlar Çaldı filmiyle oyunculuğa adım atan Doğaç Yıldız, sonrasında Aşkına Eşkıya dizisinde de yer aldı ancak esas tanınırlığını İki Aile dizisiyle kazandı. İki Aile'de Efe karakterini canlandırdı.

Yargı'nın Ömer'i Doğaç Yıldız'ın babası Kurtlar Vadisi'nin yıldızı çıktı

Kertenkele ve Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda da izleyiciyle buluşan Doğaç Yıldız, en son Kanunsuz Topraklar dizisinde Celal karakterine hayat vermişti.

Yargı'nın Ömer'i Doğaç Yıldız'ın babası Kurtlar Vadisi'nin yıldızı çıktı

Yargı dizisiyle ekrana dönen yakışıklı oyuncu, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Yargı'nın Ömer'i Doğaç Yıldız'ın babası Kurtlar Vadisi'nin yıldızı çıktı

Doğaç Yıldız'ın babası, Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebali'si Seda Yıldız'dan başkası değil.

Yargı'nın Ömer'i Doğaç Yıldız'ın babası Kurtlar Vadisi'nin yıldızı çıktı

Sevinç Erol ve Seda Yıldız'ın evliliğinden dünyaya gelen Doğaç Yıldız, ailesinin izinden giderek oyuncu oldu.

Yargı'nın Ömer'i Doğaç Yıldız'ın babası Kurtlar Vadisi'nin yıldızı çıktı

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni bitiren Seda Yıldız; Kurtlar Vadisi Pusu, Ben Onu Çok Sevdim, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Binbir Gece ve Çiçek Taksi gibi köklü projelerde boy göstermişti.

Yargı'nın Ömer'i Doğaç Yıldız'ın babası Kurtlar Vadisi'nin yıldızı çıktı

Seda Yıldız, 2018 yılında İYİ Parti'den milletvekili adayı olmuştu.

Yargı'nın Ömer'i Doğaç Yıldız'ın babası Kurtlar Vadisi'nin yıldızı çıktı


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