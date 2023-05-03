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  4. Yargı'nın Savcı Pars'ından romantik poz! Mehmet Yılmaz Ak ilk defa sevgilisiyle paylaşım yaptı

Yargı'nın Savcı Pars'ından romantik poz! Mehmet Yılmaz Ak ilk defa sevgilisiyle paylaşım yaptı

03.05.2023 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinde Savcı Pars olarak rol alan Mehmet Yılmaz Ak, yakın bir zamanda diziden ayrılmıştı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncudan romantik bir paylaşım geldi. Mehmet Yılmaz Ak, kız arkadaşıyla ilk defa paylaşım yaptı.

Yargı'nın Savcı Pars'ından romantik poz! Mehmet Yılmaz Ak ilk defa sevgilisiyle paylaşım yaptı

Mehmet Yılmaz Ak, Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'da Pars Savcı'yı canlandırdı. Diziden ayrılığı gündem olan Ak, şimdilerde dinleniyor. Ünlü oyuncu bir süredir birliktelik yaşadığı kız arkadaşıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

ROMANTİK PAYLAŞIM

Mehmet Yılmaz Ak 4 aydır beraber olduğu kız arkadaşıyla ayna karşısında poz verdi.

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Paylaşımına Ella Fitzgerald’ın “Isn’t It A Lovely Day" şarkısını ekleyen Mehmet Yılmaz Ak, kalp emojisi koymayı da ihmal etmedi.

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Mehmet Yılmaz Ak’ın ismini açıklamadığı sevgilisinin Tuana Erdal olduğu öğrenildi. Koç Üniversitesi mezunu olan Erdal, bir Holdingte Pazarlama ve İletişim Uzman Yardımcısı olarak görev yapıyor. (Birsen Altuntaş)

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