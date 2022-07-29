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Yargı'nın savcısı Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer sevgili mi? Burcu Denizer kimdir, Kaan Urgancıoğlu ile aşk mı yaşıyor?

29.07.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı'nın savcısı Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer'in sevgili oldukları iddia edildi. Tam 8 yıldır meslektaşı Zeynep Oymak ile sevgili olan ünlü oyuncu gündem oldu. Peki Yargı'nın savcısı Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer sevgili mi? Burcu Denizer kimdir, Kaan Urgancıoğlu ile aşk mı yaşıyor? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Yargı'nın savcısı Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer sevgili mi? Burcu Denizer kimdir, Kaan Urgancıoğlu ile aşk mı yaşıyor?

Yargı'nın savcısı Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer objektiflere yakalandı. Birlikte görüntülenen ikilinin sevgili oldukları öne sürüldü. 8 yıldır meslektaşı Zeynep Oymak ile sevgili olan ünlü oyuncu sosyal medyada gündem oldu. Çıkan haberlerin ardından çok sayıda vatandaş internette "Yargı'nın savcısı Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer sevgili mi?", "Burcu Denizer kimdir, Kaan Urgancıoğlu ile aşk mı yaşıyor?" soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

YARGI'NIN SAVCISI KAAN URGANCIOĞLU VE BURCU DENİZER SEVGİLİ Mİ?

Tam 8 yıldır oyuncu Zeynep Oymak ile sevgili olan Kaan Urgancıoğlu, Burcu Denizer ile görüntülendi.

Bilindiği üzeere Burcu Denizer, Kaan Urgancıoğlu'nun arkadaşı Doruk Tirman'dan ay önce ayrılmıştı.

Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer'in birlikte görüntülenmesi sevgili olduklarını düşündürdü.

BURCU DENİZER, KAAN URGANCIOĞLU İLE AŞK MI YAŞIYOR?

Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer'in görüntülenmesi aşk yaşadıkları iddialarını beraberinde getirdi.

İki taraftan da henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

BURCU DENİZER KİMDİR?

Burcu Denizer, Tarsus Amerikan lisesi'nden mezun oldu. ABD'de işletme eğitimi alan Denizer restoran ve kafe işletmeciliğine başladı.

Burcu Denizer şu an gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yöneticisidir.

Burcu Denizer şu an popüler kurucusu olduğu restoran ve kafeleri yönetmektedir.

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KAAN URGANCIOĞLU KİMDİR?

Kaan Urgancıoğlu; 8 Mayıs 1981 doğumludur. İzmir’de doğup büyüyen Urgancıoğlu, annesi tarafından Arap ve Arnavut kökenli olup baba tarafından Tire’lidir. Başarılı bir eğitim hayatı olan Urgancıoğlu; ortaokulu İzmir Özel Türk Koleji’nde tamamlamıştır. Sonrasında Özel İzmir Türk Koleji’nde lise eğitimi almıştır. Lisans eğitimi için İstanbul’a taşınmıştır. Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası bölümünü bitirmiştir. Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama bölümünde ise yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra oyunculuk eğitimi almaya devam etmek için Ameraka’ya yerleşmiştir. New York’ta yer alan Stella Adler Studio of Acting kurumunda oyunculuk eğitiminde tecrübe kazanmıştır. Burada Çetin Sarıkartal ile tanışmış ve oyunculuk eğitimi için ilk adımlarını atmaya başlamıştır. Kampüsistan ve Karaoğlan isimli dizilerde rol alarak oyunculuk kariyerine başlamıştır. Sonrasında Avrupa Yakası, Ah Polis Olsam, Limon Ağacı, Canım Ailem, Leyla ile Mecnun gibi dizilerde de başarılı performans göstermiştir.

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