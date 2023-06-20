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  4. Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz o şarkıyı söyledi, sosyal medya yıkıldı! Kaan Yıldırım gözlerini alamadı

Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz o şarkıyı söyledi, sosyal medya yıkıldı! Kaan Yıldırım gözlerini alamadı

20.06.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Deniz, son dönemin popüler isimlerinden biri olan Aybüke Albere’yi dinlemeye gitti. Sahneye çıkıp şarkı söyleyen Deniz’in “Delikanlım” performansı sosyal medyada gündem oldu. Kaan Yıldırım’ın sevgilisini izlediği anlar ise dikkatlerden kaçmadı.

Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz o şarkıyı söyledi, sosyal medya yıkıldı! Kaan Yıldırım gözlerini alamadı

Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren ve oyunculuğu çok beğenilen Pınar Deniz güzelliği ile de nefes kesiyor. Sesi de çok beğenilen Deniz şarkıcı Aybüke Albere ile beraber şarkı söyledi.

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29 yaşındaki güzel oyuncunun şarkı söylediği anlar sosyal medyayı salladı. Yıldız Tilbe'nin Delikanlım şarkısını da söyleyen Deniz'e sosyal medyada "Çoğu şarkıcıdan güzel", "Sesi çok güzel", "Harikasın" yorumları yapıldı.

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Güzel oyuncuyu dinleyenler arasında sevgilisi Kaan Yıldırım da vardı. Pınar Deniz şarkı söylerken Yıldırım büyük bir beğeniyle sevgilisini izledi.

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