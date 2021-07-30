Yargıç Michael Cicconetti’in empati yaratan birbirinden ilginç cezaları duyanlara ‘pes’ dedirtti

Ohio bölge yargıcı Michael Cicconetti, tamamen suçlulara empati yapabilecekleri cezalar vererek dikkatleri üzerine çekti. Suçlulara iki seçenek sunan Michael Cicconetti, hapis cezası ya da vereceği orijinal cezayı uygulamayı teklif ediyor. Suçluların büyük bir bölümü ise hapis yatmak yerine Cicconetti’nin verdiği ilginç cezaları kabul ediyor. Peki, yargıç Cicconetti'nin bugüne kadar uyguladığı cezalardan birkaçına bakmaya ne dersiniz?

35 yavru kediyi ormana bırakan bir kadına bir gecesini bu ormanda geçirme cezası verdi. Ruhsatsız silah bulunduran bir adam bir geceyi morgda geçirdi ve oradaki ölüleri incelemek zorunda kaldı. Yavru bir köpeği öldüren adam her tatil günü yaşadığı bölgedeki barınağa 20 kilogram mama bağışı yapmak zorunda kaldı. Evsizler için toplanan bağış kutusunu çalan adam 1 gün boyunca evsiz gibi yaşadı. İsa heykelciği çalan bu gençler, özür dilediklerini belirten bir pankart ve bir eşek ile tüm şehri dolaştı. Beraber olduğu bir seks işçisine tavuk kostümü giydiren bir adam ise tüm gün şehirde tavuk kostümü ile gezdi. Köpeğini pis ve istifçi bir evde tutan bir kadın, çöp toplama cezası aldı. Bindiği taksinin ücretini ödemeyen kadın hapis cezasını kabul etmek yerine 30 mil yürümeyi seçti. Fast food zincirlerinden birinin kasiyerine sebepsiz yere biber gazı sıkan bir kadın hapse girmemek için yüzüne biber gazı sıkılmasını kabul etti. Bisiklet hırsızlığı yapan genç bir adam, yerel bir hayır kurumu adına bisiklet sürdü.Yetişkinlere yönelik bir dükkandan porno çalan 18 yaşındaki bir adam, mağazanın önünde gözleri bağlı olarak oturmaya mahkum edildi.



