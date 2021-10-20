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Yargıtay'dan emsal karar! Satın aldığı sıfır otomobilinde kusur çıkan tüketiciyi haklı buldu

20.10.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, bir kapısının menteşelerinde "100 liralık" kusur çıkan otomobili alan tüketicinin "para iadesi veya otomobilin değiştirilmesine" yönelik taleplerini reddeden yerel mahkeme kararını bozdu. Yargıtay, tüketicinin ayıp oranında indirim talebinin mahkemece değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti

Yargıtay'dan emsal karar! Satın aldığı sıfır otomobilinde kusur çıkan tüketiciyi haklı buldu

Antalya'da bir kişi, 2016'da 47 bin 750 liraya sıfır kilometre otomobil satın aldı. Aracı bir süre kullanan tüketici, sol arka kapı menteşelerinde sökülme izleri bulunduğunu fark etti.

Sol arka kapının menteşe bağlantılarının orijinal olmadığının ve kapının ayarının bozuk olduğunun söylenmesi üzerine tüketici, aracı satın aldığı bayiye giderek "ayıplı mal" ihbarında bulundu.

Firma, aracın boyasında sorun olmadığını, menteşe üzerindeki izlerin fabrikasyon olduğunu, aracın fabrika kontrollerinden sorunsuz onay aldığını belirterek, otomobilin ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebini reddetti.

Bunun üzerine araç sahibi, "aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesi, bu mümkün değilse de sözleşmeden dönme hakkı kullandırılarak araç satış bedelinin faiziyle firmadan tahsili" istemiyle dava açtı.

Davaya bakan ilk derece mahkemesi, davanın reddine karar verdi. Kararın istinafa taşınması üzerine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi de başvurunun esastan reddine hükmetti.

Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.

KARARIN GEREKÇESİNDEN

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin kararında, 6502 sayılı yasanın 11/1. maddesinde, malın ayıplı olması halinde tüketicinin "seçimlik hakları"nın düzenlendiği anımsatılarak, tüketicinin bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahip olduğu belirtildi.

Satıcının, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlü olduğu kaydedilen kararda, ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketicinin, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabileceği ifade edildi.

Davaya konu aracın sol arka kapı menteşesinde ve menteşe vidasında çizikler ve rötuş boyalarının bulunduğu tespitine yer verilen kararda, bilirkişi raporuna göre, bunun düzeltilmesinin bedelinin 100 lira olduğuna dikkat çekildi.

Yerel mahkemenin, aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesi veya sözleşmeden dönülmesi istemlerinin reddine karar verdiği anımsatılan kararda, mahkemenin, araç sahibinin ayıp oranında indirim talebini değerlendirmediği aktarıldı.

Davacının "bedel indirimi talebi"nin değerlendirilmemesinin bozmayı gerektirdiği kaydedilen kararda, "Mahkemece, aracın sol arka kapı menteşesinde ve menteşe vidasında yer alan çizikler ve rötuş boyalarının bulunmasına ilişkin ayıbın giderim ve var ise araç değeri üzerinde oluşturacağı değer düşüklüğüne ilişkin ayıp nedeniyle seçimlik haklardan, bedel indirim uygulanmasının uygun olacağı değerlendirilerek, sonucuna göre hüküm tesisi gerekirken, eksik inceleme ile karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir." değerlendirmesi yapıldı.

AA

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