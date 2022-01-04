Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Yarı çıplak motosiklet süren Miss Bumbum şampiyonu Flavia Tamayo gözaltına alındı

Yarı çıplak motosiklet süren Miss Bumbum şampiyonu Flavia Tamayo gözaltına alındı

04.01.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da yayınlanan ‘En İyi Kalça’ yarışması birincisi Flavia Tamayo, sansasyonlarına bir yenisi daha ekledi. Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiren Tamayo’nun, Presindente Prundente şehrinde yarı çıplak şekilde motosiklet sürerken güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı iddia edildi.

Yarı çıplak motosiklet süren Miss Bumbum şampiyonu Flavia Tamayo gözaltına alındı

Brezilya’da yayınlanan Miss Bumbum yarışmasının birincisi Tamayo’nun yarı çıplak bir şekilde motosiklete binerek tutuklandığı iddia edildi. Brezilya'nın São Paulo eyaletindeki Presidente Prudente şehrinde motosikletle seyir halindeyken polis kontrolüne takılan Tamayo’nun gözaltına alındığı öne sürüldü.

Maskesi olmadığı için uyarıldı! Herkesin önünde soyunup kendisine maske yarattıMaskesi olmadığı için uyarıldı! Herkesin önünde soyunup kendisine maske yarattı

CEZASI BELLİ OLDU

1

Geçtiğimiz aylarda yasaklı madde ticareti kapsamında hakkında arama kararı çıkartılan model, mahkemeye çıkartıldı. Mahkeme 8 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Skandallar kraliçesi olarak anılan Tamayo’nun cezasının yarısını açık cezaevinde çekeceği öğrenildi.

Sosyal medya talihsizliği! Kocasıyla cinsel ilişkisi sırasında yanlışlıkla canlı yayın açtı, babası izlediSosyal medya talihsizliği! Kocasıyla cinsel ilişkisi sırasında yanlışlıkla canlı yayın açtı, babası izledi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en uzun ismine sahip kadını! Adı tam 1019 harften oluşuyorDünyanın en uzun ismine sahip kadını! Adı tam 1019 harften oluşuyor
6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"
3 Ocak 2022 reyting sonuçları3 Ocak 2022 reyting sonuçları
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Maskesi olmadığı için uyarıldı! Soyunup elbisesinden...

Maskesi olmadığı için uyarıldı! Soyunup elbisesinden...

Dünyada sadece o yapıyor! Kuşkonmazlarla geleceği öngörüyor

Dünyada sadece o yapıyor! Kuşkonmazlarla geleceği öngörüyor

“Tarzın boyutu yok” dedi! Bikinili paylaşımı beğeni topladı

“Tarzın boyutu yok” dedi! Bikinili paylaşımı beğeni topladı

Eşini öldürüp cinsel ilişkiye girmişti! Aslında hayattaymış

Eşini öldürüp cinsel ilişkiye girmişti! Aslında hayattaymış

İlginizi Çekebilir

Siz nereye kitaplarınız oraya: En iyi e-kitap okuyucu tavsiyeleri

Siz nereye kitaplarınız oraya: En iyi e-kitap okuyucu tavsiyeleri

“Bir daha katılmayacağım” dedi! Vin Diesel’e sert cevap verdi

“Bir daha katılmayacağım” dedi! Vin Diesel’e sert cevap verdi

Kuru saçları kendine getiren bakım tüyoları ve ürünler

Kuru saçları kendine getiren bakım tüyoları ve ürünler

Koronavirüsü bilmişti! 2022 tahminlerini şaşırttı

Koronavirüsü bilmişti! 2022 tahminlerini şaşırttı

Böylesi görülmedi! Yüzü insana benziyor

Böylesi görülmedi! Yüzü insana benziyor

Yatak odasına gizli kamera koydu! Gördüklerine inanamadı

Yatak odasına gizli kamera koydu! Gördüklerine inanamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.