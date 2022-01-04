Yarı çıplak motosiklet süren Miss Bumbum şampiyonu Flavia Tamayo gözaltına alındı

Brezilya’da yayınlanan Miss Bumbum yarışmasının birincisi Tamayo’nun yarı çıplak bir şekilde motosiklete binerek tutuklandığı iddia edildi. Brezilya'nın São Paulo eyaletindeki Presidente Prudente şehrinde motosikletle seyir halindeyken polis kontrolüne takılan Tamayo’nun gözaltına alındığı öne sürüldü.
Geçtiğimiz aylarda yasaklı madde ticareti kapsamında hakkında arama kararı çıkartılan model, mahkemeye çıkartıldı. Mahkeme 8 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Skandallar kraliçesi olarak anılan Tamayo’nun cezasının yarısını açık cezaevinde çekeceği öğrenildi.
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