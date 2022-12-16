Yılan eş anlamlısı nedir? Yılan kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yılan kelimesi Türkçe bir kelimedir. Eski Türkçede "malum hayvan" anlamında kullanılan "ılan/yılan" kelimesinden evrilmiştir. Yılan kelimesi bir hayvanı temsil etse de zaman içerisinde hayvanın özelliklerinden dolayı mecaz anlam da kazanmıştır. Türk Dil Kurumu yılan için iki farklı tanım yapar. Yılan kelimesinin anlamları:

Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı

(mecaz) Sinsi ve hain

Yılan kelimesinin hem gerçek hem de mecaz anlamıyla kullanılarak birleşik türde sözcükler de üretilebilir. Bu duruma bazı örnekler şunlardır: "Yılan balığı, yılan hikâyesi, karayılan, kör yılan, yılanın başı, yılan gibi."

Yılan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yılan kelimesinin eş anlamı olarak genelde sürüngen kelimesi kullanılır. Ancak sürüngen kelimesi yılanın dâhil olduğu bir hayvan türüdür. Yani sürüngen kelimesi yılanın eş anlamlısı değildir. Yılan eş anlamlısı kelimeler:

Yerdegezen

Uzun hayvan

Yılanın eş anlamlısı olan kelimeler, yılanın gerçek anlamını karşılar. Bu nedenle yılan kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri kullanırken mutlaka yılanın hangi anlamda kullanıldığı kontrol edilmelidir.

Yılanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimenin cümle içinde kullanımı o kelimenin anlamını pekiştirmek için başvurulan bir yoldur. Yılan eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: