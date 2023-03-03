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Yarışmacının sözleri sonrası kendini tutamadı! Katy Perry, 'Amerika bizi yüzüstü bıraktı' diyerek hüngür hüngür ağladı

03.03.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katy Perry, jürisi olduğu ses yarışmasına katılan bir yarışmacının acısı sonrası isyan etti. ABD'deki silahlı saldırılara tepki gösteren ünlü şarkıcı, "Bu ülke bizi yüzüstü bıraktı" diyerek hüngür hüngür ağladı.

Katy Perry, jürisi olduğu ses yarışması 'Idol'de, zor anlar yaşadı. Yarışmaya katılan bir yarışmacı okuluna düzenlenen saldırı sonrası 8 arkadaşını kaybettiğini söyledi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, jürilik yaptığı müzik yarışmasına katılan bir yarışmacının sözleri sonrası tepki gösterdi ve ağladı.

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Katy Perry, "Bu ülke bizi yüzüstü bıraktı. Bu saçmalıklar başına geldiği için değil, müziği sevdiğin için burada şarkı söylüyor olmalıydın. 8 arkadaşını kaybetmiş olmamalıydın. Umarım insanlara değişmemiz gerektiğini hatırlatırsın. Ben de korkuyorum" açıklamasında bulundu.

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