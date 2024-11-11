Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alındı! Sefa Caner Sarıçam'ın 'Arabamanya' sayfasındaki içeriği dikkat çekti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik" suçundan soruşturma başlattı. Aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 20 kişi hakkında göz altı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

SERDAR ORTAÇ KAPIYI DUYMADI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ortaç'ın uyuduğu için kapısına gelen polisleri duymadığı ve yaklaşık olarak yarım saat sonra kapıyı açtığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınan isimler arasında 20 milyon takipçisi olan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz, 2 milyon takipçisi bulunan fenomen Muzaffer Zorbey Erkoçlar ve Sosyal medya fenomeni Sefa Caner Sarıçam'ın da olduğu öğrenildi.

"PARASIZ ERKEĞİ ANNESİ BİLE SEVMEZ"

'Arabamanya' sayfası ile araba içerikleri üreten sosyal medya fenomeni Sefa Caner Sarıçam'ın ürettiği bir içerikte kullandığı 'Parasız erkeği annesi bile sevmez' başlığı ise dikkat çekti.