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Yasak aşk iddialarıyla başı dertte olan Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı

23.04.2021 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise, O Ses Türkiye yarışmasındaki jüri üyeliğinden ayrıldı. Hadise'nin Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile 2019 yılında yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcının yerine gelecek isim ise Aleyna Tilki oldu.

Yasak aşk iddialarıyla başı dertte olan Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı

Ebru Gündeş, geçtiğimiz hafta 11 yıllık eşi Rezza Zarrab ile boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. Gündeş'in boşanma dilekçesinde eşinin kendisinin de tanıdığı kadınlarla ilişkisi olduğunu belirtmesi üzerine ortalığı karışmış, Gündeş'in "Tanıyorum" dediği kadının Hadise olduğu iddia edilmişti. Hatta çiftin en son 2019 yılında Amerika'ya giderek orada birkaç kez görüştükleri ileri sürülmüştü.

YERİNE ALEYNA TİLKİ GELECEK

Tüm bu iddiaların üzerine hakkındaki yayınların durdurulması için mahkemeye başvuran ancak red cevabı alan Hadise, TV8 ekranlarından yayınlanan O Ses Türkiye programındaki jüri koltuğundan ayrıldı. Ünlü ismin yerine gelecek isim ise Aleyna Tilki olarak belirlendi. Hadise, yılladır ara vermeden O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapıyordu.


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Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Ebru Gündeş Hadise
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