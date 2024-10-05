Yasak aşkını itiraf etti, intikam için aldattı! Esra Erol'daki akılalmaz evlilikle ilgili iddialar...

Esra Erol'un kapısını çalan 18 yaşındaki Ferdi, "Çocuğumu dini nikahlı eşim kaçırıyor göremiyorum" iddiasıyla Esra Erol'a geldi. Ferdi'nin 1 yaşındaki bir kız çocuğu ve anne karnında olan 6 aylık bir bebeği var. Dini nikahla Gülcan Demir'le bir aile kuran Ferdi yasak aşklarla dolu evliliğini anlatınca stüdyodakiler şaştı kaldı.

15 YAŞINDA EVLENDİ!

15 yaşında evlendiğini söyleyen Ferdi, "Resmi nikah yaşımdan dolayı kıyamadık. 15 yaşımda evlendim ben. Ailem onunla evlenmemi istemiyordu. 2 buçuk ay önce benim yanımdan ayrıldı. Annesi bir tane adamın yanında resmi nikahı yok." dedi.

Gülcan'ın evden kaçma olayını da şöyle anlattı: "Ben onu annesinin yanına götürdüm. Ben babamın yanına geri gitmek istedim o 'Gelmeyeceğim' dedi. Sonra abisi aradı 'Senin eşin Ali Mert Kır'ın yanına gitti.' dedi. Çocuklarımın annesi Gülcan eski sevgilisi kaçtı"

Yayına telefonla bağlanan Gülcan, Ali Mert'in yanında olmadığını ve Maraş'ta annesinin yanında kaldığını söyledi. Ali Mert Kır'ı 3 gün önce gördüğünü ekledi. Gülcan, "Bana para verdi, çocuğum açtı. Ben Ali Mert'le yatmadım." dedi.

ANNESİ DAHA ÖNCE ESRA EROL'A KATILMIŞ!

Esra Erol ise şaşırtan bir gerçeği canlı yayında açıkladı. Erol, "Geçmişte annen de bu koltuğa oturduğunda 'Benim kızımı Ali Mert Kır kaçırdı' diyor. Bu Ali Mert Kır'ın senin etrafında olmasının sebebi nedir?" sözleriyle annesinin Esra Erol'a kızını aramak için katıldığını söyledi

YASAK AŞKI İTİRAF ETTİ!

Yayında ise şaşırtıcı itiraf geldi. Ferdi, "Sen beni aldattığın için seni aldattım" dedi. Gülcan ise "Evliyken Gizem diye bir kızı kaçırdı." iddiasında bulundu. Ferdi, bu iddiayı kabul etti 17 yaşındaki Gizem'in yanında olmadığını sadece konuştuklarını söyledi.