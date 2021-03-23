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Yasak Elma 103. son bölümdeki 5 yıllık zaman atlaması Yıldız'ın rüyası mı? Yasak Elma'da Şahika değişimiyle şoke etti!

23.03.2021 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma 22 Mart Pazartesi akşamı 103. yeni bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma'da 5 yıllık zaman atlaması yaşandı. Yangın nedeniyle yıllarca komada kalan Yıldız uyandığında yepyeni bir hayatı karşısında buldu. Yasak Elma'da şirketini kaybeden Hasan Ali seyyar kebapçılık yapmaya başlarken, Şahika da değişimiyle herkesi şaşırttı. Yasak Elma son bölümündeki 5 yıllık zaman atlaması ve değişen senaryosuyla sosyal medyada da gündem oldu.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 103. son bölümüyle 22 Mart Pazartesi akşamı ekrana geldi. Fox TV'nin 5. sezonuna da onay verdiği Yasak Elma'nın son bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşandı.

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ŞAHİKA BÜYÜK DEĞİŞİMİYLE ŞOKE ETTİ

Yıldız ve Çağatay evde çıkan yangın nedeniyle dumandan zehirlendikten sonra Yıldız komaya girdi. Sevilen dizide 5 yıllık bir zaman atlaması yaşandı. Çağatay ise Cansu'yla evlenip ve Yıldız'dan olan oğluyla yaşamaya başladı.

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Cansu, Yıldız'ın oğluna ise annelik yapmaya başladı.

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Holding patronu Hasan Ali'nin ise seyyar kebapçılık yaparken, Şahika ise değişimiyle herkesi şaşırtto. Şahika ve Zehra'nın şarkıcılık yaptıkları ortaya çıktı.

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Komadan uyanan Yıldız ise gördükleri karşısında büyük şok yaşadı.

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Yıldız'ın uyandığını öğrenen Çağatay ile Cansu arasında ise büyük bir kriz yaşandı. Yıldız eski hayatını geri kazanmak için elinden geleni yapmak için çabaladı.

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YASAK ELMA'DA YAŞANANLAR YILDIZ'IN RÜYASI MI?

Final sahnesinde ise içinde Yıldız'ın bulunduğu ve Cansu'nun kullandığı otomobil uçurumdan düştü. O anda ise Yıldız ve Çağatay'ın köşkteki yangında zehirlenerek bayıldıkları an ekrana geldi. Yasak Elma'nın son bölümünde yaşananların ise Yıldız'ın rüyası olduğu iddia edildi.

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YASAK ELMA SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Yasak Elma son bölümdeki 5 yıllık zaman atlaması ve Şahika'nın büyük değişimi dizinin hayranlarını şoke etti. Twitter'da Yasak Elma TT listesinde ilk sıralarda yer aldı. İşte dizi hakkında yapılan paylaşımlardan bazıları.

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FOX Yasak Elma dizisi Eda Ece Berk Oktay
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