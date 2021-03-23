Yasak Elma 103. son bölümdeki 5 yıllık zaman atlaması Yıldız'ın rüyası mı? Yasak Elma'da Şahika değişimiyle şoke etti!

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 103. son bölümüyle 22 Mart Pazartesi akşamı ekrana geldi. Fox TV'nin 5. sezonuna da onay verdiği Yasak Elma'nın son bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşandı.

ŞAHİKA BÜYÜK DEĞİŞİMİYLE ŞOKE ETTİ

Yıldız ve Çağatay evde çıkan yangın nedeniyle dumandan zehirlendikten sonra Yıldız komaya girdi. Sevilen dizide 5 yıllık bir zaman atlaması yaşandı. Çağatay ise Cansu'yla evlenip ve Yıldız'dan olan oğluyla yaşamaya başladı.

Cansu, Yıldız'ın oğluna ise annelik yapmaya başladı.



Holding patronu Hasan Ali'nin ise seyyar kebapçılık yaparken, Şahika ise değişimiyle herkesi şaşırtto. Şahika ve Zehra'nın şarkıcılık yaptıkları ortaya çıktı.

Komadan uyanan Yıldız ise gördükleri karşısında büyük şok yaşadı.

Yıldız'ın uyandığını öğrenen Çağatay ile Cansu arasında ise büyük bir kriz yaşandı. Yıldız eski hayatını geri kazanmak için elinden geleni yapmak için çabaladı.

YASAK ELMA'DA YAŞANANLAR YILDIZ'IN RÜYASI MI?

Final sahnesinde ise içinde Yıldız'ın bulunduğu ve Cansu'nun kullandığı otomobil uçurumdan düştü. O anda ise Yıldız ve Çağatay'ın köşkteki yangında zehirlenerek bayıldıkları an ekrana geldi. Yasak Elma'nın son bölümünde yaşananların ise Yıldız'ın rüyası olduğu iddia edildi.