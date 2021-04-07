Yasak Elma 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Barış Kılıç, Kaya Ekinci rolüyle yeniden Yasak Elma'da

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 106. son bölümüyle 12 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Fragmanda Ender'in "Sırada Hasan Ali'yi evliliğe

ikna etmek var. Ender Kuyucu olarak şirketin başına geçmeliyim" sözleri dikkat çekiyor.

KAYA, ENDER'İN KARŞISINA ÇIKIYOR

Yasak Elma'da 'Kaya Ekinci' karakterine hayat veren Barış Kılıç, geçtiğimiz sezon ortasında veda etmişti. Yasak Elma'nın yeni bölümünde Kaya yeniden ortaya çıkıyor. Kaya'nın geri döndüğünü gören Ender ise büyük bir şok yaşıyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Şahika, Hasan Ali’nin ona oynadığı oyun karşısında ilk kez yenilmiş olmanın hırçınlığını yaşarken, Ender, Hasan Ali’yle yakınlaşmanın yollarını arar.

Şahika ise Hasan Ali’ye kendini affettirmek yerine farklı bir yol çizerek onun dikkatini çekmeye çalışır.

Ne var ki Hasan Ali’nin karnı Şahika’nın oyunlarına toktur.





