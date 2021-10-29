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  4. Yasak Elma 118. bölüm fragmanı yayınlandı: Senin hayatından 'Yıldız' kaydı!

Yasak Elma 118. bölüm fragmanı yayınlandı: Senin hayatından 'Yıldız' kaydı!

29.10.2021 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seyircilerin merakla beklediği Yasak Elma'nın 188.bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Yasak Elma son bölümüne; Yıldız’ın kocasını ve metresini ifşa etmesi damga vurdu. Yasak Elma yeni bölüm fragmanına ise Yıldız'ın rest çekmesi damga vurdu.

Yasak Elma 118. bölüm fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen fragmana Yıldız’ın sözleri damga vuruyor. Yapımcılığını Fatih Aksoy'un, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı FOX TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma, 5. sezonuyla da nefes kesiyor.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma, 1 Kasım Pazartesi günü 118. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Yıldız'ın, "Bundan sonra seninle mahkemede konuşuruz. Canım Yıldız kayarak senin hayatından çıktı, unut Yıldız'ı! Eski Yıldız yok!" sözleri dikkati çekti.

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Yasak Elma dizisi Eda Ece
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