Yasak Elma 119. bölüm fragmanı yayınlandı: Dostluk bitti!

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Yasak Elma 119 bölüm. fragmanında; Ender'in Kumru ile görüştüğünü öğrenen Yıldız, Ender'e resti çekti.

Yapımcılığını Fatih Aksoy'un, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı FOX TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma, 5. sezonuyla da nefes kesiyor.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma, 8 Kasım Pazartesi günü 119. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan fragmanda, Yıldız'ın Ender için söylediği, ''Karşısında eski Yıldız yok!'' sözleri dikkati çekti.

Öte yandan Yıldız ile Ender'i bir arada gören Kumru, ikilinin yanına gelip ''Ender'ciğim sen geceleri benimle gündüzle de Yıldız'lasın galiba.'' dedi.

Yakın arkadaşı Ender'in Kumru ile görüştüğünü öğrenen Yıldız'ın, ''Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmam. Hatır gönül işleri falan bitti bende!'' sözleri fragmana damga vurdu.

Öte yandan fragmanın son sahnesinde Yıldız, Doğan ve Kumru'nun arasında yaşanan gerçeği öğreniyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız’ın, Çağatay ve Kumru ilişkisini ifşa etmesi herkesin hayatında bomba etkisi yapar. Çağatay ise Yıldız’ı geri kazanmaya çalışırken, yaptıklarının cezasını yalnızlığıyla öder. Doğan, intikam planı için kollarını sıvarken, Kumru beklenenin aksine başka bir hamle yapacaktır.

