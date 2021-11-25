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Yasak Elma 122. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Doğan, Yıldız'la evlenmek istiyor!

25.11.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma 122. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölüm fragmanına, Doğan’ın Çağatay’a Yıldız’la evlenmek istediğini söylemesi damga vurdu. Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı dizi yeni bölümüyle 29 Kasım Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyicilerin heyecanla beklediği yeni bölüm öncesi yayınlanan Yasak Elma 122. Bölüm fragmanına, Doğan’ın Çağatay’a Yıldız’la evlenmek istediğini söylemesi damga vurdu.

Yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma, beşinci sezonuyla da nefes kesiyor.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma, 29 Kasım Pazartesi akşamı 122. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

"BİR DAHA KARŞIMA ÇIKMA"

Pazartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen 122. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Fragmanda, Yıldız'la konuşan Çağatay'ın, ''Bir daha da karşıma çıkma.'' diyerek yüzüğünü masaya bırakması dikkati çekti.

Ender'e kendisiyle işbirliği yapmasını söyleyen Kumru, ''Bir daha sermaye artırımı yapıldığı an yoksun!'' diyerek Ender'i tehdit ediyor.

Öte yandan Doğan'ın, ''Bu tanıklığı Yıldız'dan bir an önce boşanman için yapıyorum. Çünkü Yıldız'la ben evlenmek istiyorum!" sözleri ise fragmana damga vurdu.


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Yasak Elma dizisi
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