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Yasak Elma 14. yeni bölümde Ender'in şaşırtan planı!

DİZİ HABERLERİ  | 17.09.2018 01:34 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın 14. yeni bölümünde izleyenleri şaşırtan gelişmeler yaşanacak. Yasak Elma yeni bölümde, Zeynep Alihan’ın çalıştığı yeri satın almasının şaşkınlığını yaşarken, onunla tekrar bir arada olmamak için kendi kendine söz verir. Ender ise yeni planıyla herkesi şaşırtacak. İşte Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı...

Yasak Elma 14. yeni bölümde Ender'in şaşırtan planı!

Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci’nin paylaştığı Yasak Elma, 17 Eylül Pazartesi ekrana gelecek olan 14. yeni bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Zeynep, bundan sonra asla Alihan’ın yakınında olmayacaktır. Verdiği bu karar Bursa’dan yakın arkadaşı olan Emir’in gelmesiyle bozulur.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Zeynep Alihan’ın çalıştığı yeri satın almasının şaşkınlığını yaşarken, onunla tekrar bir arada olmamak için kendi kendine söz verir. Bundan sonra asla Alihan’ın yakınında olmayacaktır. Verdiği bu karar Bursa’dan yakın arkadaşı olan Emir’in gelmesiyle bozulur.

yasak

Yıldız ise Halit’in ona yaptığı sürprize çok sevinir. Halit’le ilişkilerinin artık kolay kolay bozulmayacağına emindir. Ender’in ise pes etmeye niyeti yoktur. Planlarını başka bir yoldan yürütmeye karar verir.


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