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Yasak Elma 72. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yıldız ve Kerim aşkı başlıyor! Gökhan Alkan Yasak Elma'da hangi rolde?

DİZİ HABERLERİ  | 06.03.2020 02:07 | Son Güncelleme

Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma'nın 72. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde, şirketi iflas eden ve her şeyini kaybeden Halit'i sevindiren bir haber geliyor. Halit'in borsadaki kağıtları yeniden değer kazanıyor. Halit eski günlerine dönerken, Yıldız ise yeni bir aşka yelken açıyor. Diziye yeni katılan Gökhan Alkan'ın canlandırdığı Kerim ile Yıldız arasında aşk başlıyor. İşte Yasak Elma 72. yeni bölümden çarpıcı fragman.

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma'nın 9 Mart Pazartesi ekrana gelecek olan 72. yeni bölümünden yeni fragman yayınlandı. Yasak Elma yeni bölüme ünlü oyuncu Gökhan Alkan, Kerim rolüyle katılıyor.

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GÖKHAN ALKAN YASAK ELMA'DA

Kerim, yurt dışından gelen yakışıklı ve başarılı bir iş adamı olarak izleyici karşısına çıkacak. Tesadüfen yolları kesişecek olan Yıldız (Eda Ece) ve Kerim’in (Gökhan Alkan) hayatı eskisi gibi olmayacak.

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Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ve Gökhan Alkan’ın paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı dizinin yeni bölümü 9 Mart Pazartesi saat 20.00’de FOX’ta.
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YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Halit’in batışı, herkesi derinden etkiler. Halit, Zehra, Lila ve Erim yeni düzene ayak uydurmaya çalışırken çok zorlanırlar. Yıldız, yeni hayatının tadını olanlar yüzünden tam olarak çıkaramaz.

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Halit’in her şeyini kaybetmesinden en çok etkilenenlerden biri Şahika’dır. Şahika’nın şirketten gönderilmesi ve tüm kapıların yüzüne kapatılması onu olduğundan daha tehlikeli biri haline getirir ve herkesin hayatını etkileyecek bir karar verir.

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