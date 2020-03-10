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Yasak Elma 73. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şahika'dan Ender'e bombalı tuzak! Yasak Elma 72. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 10.03.2020 02:36 | Son Güncelleme

Fox TV'nin bol entrikalı dizisi Yasak Elma dizisinin merakla beklenen 73. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Yasak Elma'da iflas eden Halit, her şeyini kaybedince çocuklarıyla birlikte başka bir mahallede eve taşındı. Yeni bölümde ise şirketi ele geçiren Şahika'nın asistanlık teklifini , zor durumda olan Halit kabul ediyor. İntikam almaya devam eden Şahika, Ender'in aracına bombalı bir tuzak kurduruyor. Peki Ender bu tuzağa karşı ne yapacak? İşte Yasak Elma yeni bölüm fragmanı.

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma 72. son bölümüyle 9 Mart Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yasak Elma son bölümde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Yasak Elma'nın 16 Mart Pazartesi ekrana gelecek olan 73. yeni bölüm fragmanı da Fox TV tarafından yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde Gökhan Alkan'ın canlandırdığı Kerim ile Yıldız arasında aşk başlıyor. Kerim, Yıldız'a yemeğe çıkma teklifi yapıyor.

Diğer yandan ise Halit, eskiden patronu olduğu şirkette bu defa Şahika'nın asistanı olarak işe başlıyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Nadir’in ölümü herkesi derinden sarsarken, Şahika’nın onunla son dakika evlenmiş olması herkesin gündemine oturur. Ender ve Caner, Şahika’nın yaptıklarını ortaya çıkarmak için var güçleriyle çalışırlar. Halit’in hayat mücadelesi bir taraftan devam ederken, Şahika’nın şirketi ele geçirmesinin üzüntüsünü yaşar. Halit’in hayatı sürpriz bir haberle değişecekken, beklenmedik gelen biri de Yıldız’ın hayatını etkileyecektir.

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