Yasak Elma 73. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şahika'dan Ender'e bombalı tuzak! Yasak Elma 72. son bölüm izle!

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma 72. son bölümüyle 9 Mart Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yasak Elma son bölümde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Yasak Elma'nın 16 Mart Pazartesi ekrana gelecek olan 73. yeni bölüm fragmanı da Fox TV tarafından yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde Gökhan Alkan'ın canlandırdığı Kerim ile Yıldız arasında aşk başlıyor. Kerim, Yıldız'a yemeğe çıkma teklifi yapıyor.

Diğer yandan ise Halit, eskiden patronu olduğu şirkette bu defa Şahika'nın asistanı olarak işe başlıyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Nadir’in ölümü herkesi derinden sarsarken, Şahika’nın onunla son dakika evlenmiş olması herkesin gündemine oturur. Ender ve Caner, Şahika’nın yaptıklarını ortaya çıkarmak için var güçleriyle çalışırlar. Halit’in hayat mücadelesi bir taraftan devam ederken, Şahika’nın şirketi ele geçirmesinin üzüntüsünü yaşar. Halit’in hayatı sürpriz bir haberle değişecekken, beklenmedik gelen biri de Yıldız’ın hayatını etkileyecektir.

