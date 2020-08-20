Yasak Elma 75. bölüm 4. fragman yayınlandı! Yasak Elma yeni bölüm ne zaman?

Koronavirüs sebebiyle erken final yapan Yasak Elma yeni bölümler için sete döndü. Yasak Elma 75. yeni bölüm 4. fragmanı ekrana geldi. Paylaşılan ilk 3 tanıtımın ardından Yıldız ile Halit'in yeniden bir araya geldiğini gösteren yeni fragman yayınlandı. İflas ettiği süreçte tek destekçisi Yıldız olan Halit, eski karısını yeniden elde etmek için mücadelesinden vazgeçmemiştir.

YASAK ELMA 75. BÖLÜM FRAGMANI

Bir süre önce sezon finali yapan Yasak Elma, yeni maceralarla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Halit, Yıldız'a olan aşkının farkına varmıştır. İflas günlerinde yanında olan Yıldız'a yeniden dönmek ister. Yıldız ise annesinin de ısrarıyla yeniden Halit ile olabileceğine inanır. Ancak bir sorun vardır, Kerim! Davranışları ile Yıldız'ın aklını bşından almaya çalışır. Diğer yandan Ender ve Şahika başka hedefler peşindedir.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen dizinin yeni sezonu için kesin bir tarih açıklanmadı ancak dizinin başrol oyuncularından Şevval Sam'ın sosyal medya canlı yayınında yaptığı açıklamalara göre, dizinin çekimleri 25 Temmuz'da başladı. Yeni bölümlerin ise Eylül ayı itibariyle ekrana gelmesi bekleniyor.