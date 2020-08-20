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Yasak Elma 75. bölüm 4. fragman yayınlandı! Yasak Elma yeni bölüm ne zaman?

DİZİ HABERLERİ  | 20.08.2020 17:00 | Son Güncelleme

Yasak Elma yeni sezon bölümler ne zaman başlayacak en çok sorgulananlar arasında yer alıyor. Sevilen dizi 75. bölüm 4. fragmanını da yayınlandı. Eda Ece ve Şevval Sam gibi isimlerin başrolünde olduğu Yasak Elma yeni bölümleri heyecanla bekleniyor.

Koronavirüs sebebiyle erken final yapan Yasak Elma yeni bölümler için sete döndü. Yasak Elma 75. yeni bölüm 4. fragmanı ekrana geldi. Paylaşılan ilk 3 tanıtımın ardından Yıldız ile Halit'in yeniden bir araya geldiğini gösteren yeni fragman yayınlandı. İflas ettiği süreçte tek destekçisi Yıldız olan Halit, eski karısını yeniden elde etmek için mücadelesinden vazgeçmemiştir.

YASAK ELMA 75. BÖLÜM FRAGMANI

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Bir süre önce sezon finali yapan Yasak Elma, yeni maceralarla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Halit, Yıldız'a olan aşkının farkına varmıştır. İflas günlerinde yanında olan Yıldız'a yeniden dönmek ister. Yıldız ise annesinin de ısrarıyla yeniden Halit ile olabileceğine inanır. Ancak bir sorun vardır, Kerim! Davranışları ile Yıldız'ın aklını bşından almaya çalışır. Diğer yandan Ender ve Şahika başka hedefler peşindedir.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen dizinin yeni sezonu için kesin bir tarih açıklanmadı ancak dizinin başrol oyuncularından Şevval Sam'ın sosyal medya canlı yayınında yaptığı açıklamalara göre, dizinin çekimleri 25 Temmuz'da başladı. Yeni bölümlerin ise Eylül ayı itibariyle ekrana gelmesi bekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Kerim'in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika'nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika'nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız'ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız'ın kafası çoktan karışmıştır.

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