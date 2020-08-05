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Yasak Elma 75. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Şahika ve Ender neden cezaevine girdi? Yasak Elma ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 05.08.2020 02:34 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisinin merakla beklenen 4. sezon 75. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yasak Elma'nın 75. bölüm 2. fragmanında, cezaevine giren Şahika karşısında Ender'i görünce şok yaşıyor. Ender, Şahika'ya "Sonunda aramızdasın. İlahi adaletin tecelli ettiği andayız" sözleriyle gözdağı veriyor. O sırada koğuşa giren bir başka isim ise herkesi şaşırtıyor. Peki Şahika ve Ender neden hapse girdi? Peki Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlıyor? Yasak Elma 75. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Başrollerini Eda Ece, Talat Bulut, Şevval Sam , Gökhan Alkan, Can Nergis, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 4. sezonu ile ekranlara dönmek için gün sayıyor. Koronavirüs nedeniyle son olarak Mart ayındaki 74. bölümüyle ekrana gelen dizi için daha sonra sezon finali kararı alınmıştı. Yeni sezonda stoklu olarak yayınlanacak olan Yasak Elma'nın çekimleri geçtiğimiz haftalarda başlandı. Sürpriz gelişmelerin yaşanacağı yeni sezon 75. bölümden 2. fragman da yayınlandı.

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"İLAHİ ADALETİN TECELLİ ETTİĞİ ANDAYIZ"

Yasak Elma 75. bölüm fragmanında Şahika'nın cezevine girmesi dikkat çekti. Koğuşa giren Şahika karşısında Ender'i buldu. Şahika'ya gözdağı veren Ender'in "Hoşgeldin Şahika. Sonunda aramızdasın. İlahi adaletin tecelli ettiği andayız.Demek ki çekirge buraya kadar zıplayabiliyormuş" sözleri dikkat çekti.

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Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu Yasak Elma, yeni sezonuyla Eylül'de Fox TV ekranlarında olacak.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır.

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Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar.

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Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.

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