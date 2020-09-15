Yasak Elma 77. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kerim ve Şahika sevgili mi oldu? Yasak Elma son bölüm izle

Başrollerini Eda Ece, Talat Bulut, Şevval Sam , Gökhan Alkan, Can Nergis, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 4. sezon 2. bölümüyle 14 Eylül Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu Yasak Elma'nın 21 Eylül Pazartesi ekrana gelecek olan 77. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Ender ve Şahika’nın arası giderek gerilirken, Yıldız, Caner’e sürpriz parti yapma hazırlığına girer.

Asuman, Yıldız ve Kerim yakınlaşmasının farkına varır ve bundan hiç hoşlanmaz.

Yıldız ve Halit’in yeniden evlenmesi için elinden geleni yapacaktır.



