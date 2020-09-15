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Yasak Elma 77. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kerim ve Şahika sevgili mi oldu? Yasak Elma son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 15.09.2020 02:58 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisi 76. son bölümüyle Fox TV'de ekrana geldi. Yasak Elma'nın 77. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Kerim ile yeni aşka yelken açan Yıldız, Halit'e artık yeniden birlikte olamayacaklarını söylemeye karar veriyor. Ancak Ender ise Yıldız'a Şahika ve Kerim'in birlikte olduklarını söylüyor. Yıldız ise gördükleri karşısında büyük şok yaşıyor. İşte Yasak Elma 77. yeni bölüm fragmanı.

Başrollerini Eda Ece, Talat Bulut, Şevval Sam , Gökhan Alkan, Can Nergis, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 4. sezon 2. bölümüyle 14 Eylül Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu Yasak Elma'nın 21 Eylül Pazartesi ekrana gelecek olan 77. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

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YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Ender ve Şahika’nın arası giderek gerilirken, Yıldız, Caner’e sürpriz parti yapma hazırlığına girer.

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Asuman, Yıldız ve Kerim yakınlaşmasının farkına varır ve bundan hiç hoşlanmaz.

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Yıldız ve Halit’in yeniden evlenmesi için elinden geleni yapacaktır.

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