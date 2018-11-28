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Yasak Elma'da Ender ve Alihan'ın Halit'i bitirme planı! Yasak Elma 25. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 28.11.2018 02:35 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisi 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde Alihan geçmişte annesiyle birlikte olduğunu anladığı Halit'ten intikam almak için Ender'le iş birliği yapıyor. Ender'in evlenme teklif ettiği Alihan'ın kararı ne olacak? Fragmanda Zeynep çılgına dönüyor ve Alihan'a 'Bana bunu nasıl yaparsın?' diye bağırıyor. Alihan Ender'le evlenme kararını Zeynep'e mi açıkladı? Alihan ve Ender, Halit'ten intikam almak için evleniyor mu? İşte Yasak Elma 25. yeni bölüm fragmanı.

Yasak Elma'da Ender ve Alihan'ın Halit'i bitirme planı! Yasak Elma 25. yeni bölüm fragmanı izle!

Fox TV'de ekrana gelen Yasak Elma dizisinin 25. yeni bölümünde ortalık karışıyor. Yasak Elma'nın 3 Aralık Pazartesi yayınlanacak olan 25. yeni bölüm fragmanında Alihan ve Zeynep'in kavgası dikkat çekiyor. Yıldız'ın hamile olmadığını öğrenen Ender, Halit'i bitirme planını devreye sokuyor. Ender'in evlilik teklifini Alihan kabul edecek mi?

Halit'in saatini görünce geçmişi hatırlayan Alihan, annesiyle yakaladığı adamın Halit olduğunu anlayınca çılgına döndü. Halit birinin şirketle uğraştığının farkında ama bunu Alihan olduğunu bilmiyor. Halit'in gönül eğlendirdim sözleri Alihan'ı daha da büyük bir çıkmaza sürükledi. Zeynep 'Bana bunu nasıl yaparsın?' diyerek Alihan'dan hesap soruyor. Alihan, Ender'le evlenme kararını Zeynep'e açıkladı mı?

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yasak Elma'nın son bölümünde Alihan, Halit'in yıllar önce annesiyle ilişkiye girdiği adam olduğunu anlayınca sinir krizi geçirdi. Alihan, Halit'ten intikam için plan yaparken, Ender'den sürpriz bir evlilik teklifi aldı. Yıldız'ın ise hamile olmadığı ortaya çıktı. Peki Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlenecek mi? han, Halit’e zarar vermek için planlar yapıyor. Küçük şirketlerle hisse senetleri almaya karar veriyor. Ayrıca Halit’in özel hayatına dair tüm sırları da öğrenmek için onu yakın markaja almaya başlıyor.

. Yasak Elma son bölümde, Halit'in çakmağını gören Alihan çocukluğuna döndü ve annesiyle evde yakaladığı adamın Halit olduğunu anladı. Bir an için Halit'i boğarak öldürmek isteyen Alihan kendini zor tuttu. Ancak sinir krizi geçiren Alihan evine gidince camı çerçeveyi indirdi. Halit'ten yılların intikamını almak isteyen Alihan'a ise finalde Ender büyük bir sürpriz yaptı. Alihan'a evlenme teklif eden Ender, intikam planını devreye soktu.

Halit’le ilgili gerçeği öğrenmek Alihan’a büyük bir yıkım olur. Yıllardır içinde büyüttüğü intikamını alabilmek için hemen harekete geçer. Zeynep, Alihan’daki ani değişikleri anlayarak ne olduğunu çözmeye ve onu kaybetmemeye çalışır.
Asuman’ın eve gelişi ev halkı tarafından hoş karşılanmazken, Yıldız hamilelik oyununu nereye kadar götürebileceğini düşünüp, krizi fırsata çevirmenin yollarını arar.

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