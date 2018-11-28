Yasak Elma'da Ender ve Alihan'ın Halit'i bitirme planı! Yasak Elma 25. yeni bölüm fragmanı izle!

Fox TV'de ekrana gelen Yasak Elma dizisinin 25. yeni bölümünde ortalık karışıyor. Yasak Elma'nın 3 Aralık Pazartesi yayınlanacak olan 25. yeni bölüm fragmanında Alihan ve Zeynep'in kavgası dikkat çekiyor. Yıldız'ın hamile olmadığını öğrenen Ender, Halit'i bitirme planını devreye sokuyor. Ender'in evlilik teklifini Alihan kabul edecek mi?

Halit'in saatini görünce geçmişi hatırlayan Alihan, annesiyle yakaladığı adamın Halit olduğunu anlayınca çılgına döndü. Halit birinin şirketle uğraştığının farkında ama bunu Alihan olduğunu bilmiyor. Halit'in gönül eğlendirdim sözleri Alihan'ı daha da büyük bir çıkmaza sürükledi. Zeynep 'Bana bunu nasıl yaparsın?' diyerek Alihan'dan hesap soruyor. Alihan, Ender'le evlenme kararını Zeynep'e açıkladı mı?

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasak Elma'nın son bölümünde Alihan, Halit'in yıllar önce annesiyle ilişkiye girdiği adam olduğunu anlayınca sinir krizi geçirdi. Alihan, Halit'ten intikam için plan yaparken, Ender'den sürpriz bir evlilik teklifi aldı. Yıldız'ın ise hamile olmadığı ortaya çıktı. Peki Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlenecek mi? han, Halit’e zarar vermek için planlar yapıyor. Küçük şirketlerle hisse senetleri almaya karar veriyor. Ayrıca Halit’in özel hayatına dair tüm sırları da öğrenmek için onu yakın markaja almaya başlıyor.