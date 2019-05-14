Yasak Elma'daki erotik sahneler izleyiciyi çileden çıkarttı

FOX TV ekranlarında yaklaşık 3 sezondur devam eden entrika, aldatma ve ihanet dolu dizi Yasak Elma son bölümü ile dün akşam ekranlara geldi. Sezon finali için gün sayan dizinin bazı sahneleri ise izleyicileri kızdırdı.

Bizim Hikaye dizisinden ayrılarak Yasak Elma kadrosuna, Kaya'nın kardeşi Şahika karakteri ile dahil olan Nesrin Cevadzade'nin gelişi ile dizi daha da karmakarışık bir hal aldı.

Mantık hatası ile dolu olan dizide özellikle son bölümlerde kadınların sürekli bacak ve göğüs dekolteli kıyafetler giyinmesini izleyici fena topa tuttu.

Başrollerdeki kadın karakterlerin adeta kötülük ve entrika yarışı yaptığı dizide tepki çeken bir diğer olay ise kadınların erkekleri baştan çıkarmak için 'seks objesi' olarak gösterilmesi.

YASAK ELMA'DA HANGİ SAHNE SORUN OLDU?

Kocası Halit ile boşanma evresinde olan Yıldız, onu kaybetmemek için son kez eve davet eder ve bol dekolteli elbisesi ile Halit'e kur yapar. Sana bir sürprizim var diyerek Halit'i yatak odasına götüren Yıldız, o gece Halit ile birlikte olur.