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Yasak Elma'daki erotik sahneler izleyiciyi çileden çıkarttı

DİZİ HABERLERİ  | 14.05.2019 09:47 | Son Güncelleme

Yasak Elma son bölümü ile yine sosyal medyanın diline düştü. Dizinin erotik sahneleri ve kadınların sürekli 'seks objesi' olarak gösterilmesi izleyiciyi kızdırdı.

Yasak Elma'daki erotik sahneler izleyiciyi çileden çıkarttı

FOX TV ekranlarında yaklaşık 3 sezondur devam eden entrika, aldatma ve ihanet dolu dizi Yasak Elma son bölümü ile dün akşam ekranlara geldi. Sezon finali için gün sayan dizinin bazı sahneleri ise izleyicileri kızdırdı.

Bizim Hikaye dizisinden ayrılarak Yasak Elma kadrosuna, Kaya'nın kardeşi Şahika karakteri ile dahil olan Nesrin Cevadzade'nin gelişi ile dizi daha da karmakarışık bir hal aldı.

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Mantık hatası ile dolu olan dizide özellikle son bölümlerde kadınların sürekli bacak ve göğüs dekolteli kıyafetler giyinmesini izleyici fena topa tuttu.

Başrollerdeki kadın karakterlerin adeta kötülük ve entrika yarışı yaptığı dizide tepki çeken bir diğer olay ise kadınların erkekleri baştan çıkarmak için 'seks objesi' olarak gösterilmesi.

YASAK ELMA'DA HANGİ SAHNE SORUN OLDU?

Kocası Halit ile boşanma evresinde olan Yıldız, onu kaybetmemek için son kez eve davet eder ve bol dekolteli elbisesi ile Halit'e kur yapar. Sana bir sürprizim var diyerek Halit'i yatak odasına götüren Yıldız, o gece Halit ile birlikte olur.

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Diziye hızlı bir giriş yapan Şahika'nın amacı ise bellidir holdingin başına geçmek... Düşmanı olan Ender'e olan hırsından dolayı başa geçmek isteyen Şahika dişiliğini kullanarak onun dikkatini çekmeye çalışır. Dekolteli kıyafeti ile son bölümde Halit'in gözüne girmeye çalışan Şahika'nın bu tavrı ise tepki çeken başka bir olay oldu.

Sosyal medyada özellikle aileler tarafından en çok eleştirilen dizilerden biri olan Yasak Elma son bölümü ile yine kızdırdı. Kadınların sürekli güzellikleri ve dekolteleri ile erkekleri etkileme çabasında olması izleyiciye pes artık dedirtti.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Her şey güzel olacak adı altında kadınları kullanmak...İşte kadına hakaretin ve aşağılamanın yeni algısı. Kadın anadır, candır, kutsaldır. Birilerine teşhir edilecek bir obje değildir.....
Dizinin adında belli değil mi? Nasıl bir konu işleyeceği?
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