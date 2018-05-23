MAGAZİN

Yasak Elma dizisi Siren Ertan'ı kızdırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.05.2018 09:48 | Son Güncelleme

Başrollerini Şevval Sam, Talat Bulut ve Eda Ece’nin paylaştığı FOX’taki ‘Yasak Elma’ sosyeteyi yakından takip ediyor.

Yasak Elma dizisi Siren Ertan'ı kızdırdı

Melda Kosif’in misafir oyuncu olduğu yapımda bazı karakterlerin isimleri için de sosyeteden ilham alınmış. Dizide en son öyle bir olay anlatıldı ki, akıllara 18 yıl önce yaşanan o meşhur ‘davet skandalı’ geldi. Olayın kahramanı modacı Siren Ertan’dı!

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SENARYOYA İLHAM VERDİ

Şevval Sam’ın oynadığı ‘Ender’, eski eşi ‘Halit’ (Talat Bulut) ve genç karısı ‘Yıldız’ın (Eda Ece) cemiyetteki itibarını zedelemek istedi. Hayali bir davet organize edip davetiye gönderdi. Sosyeteye girmeye çalışan ‘Yıldız’ bu oyuna geldi. Olmayan geceye gitti. Fotoğrafları çekildi. Günlerce dalga konusu oldu.

NELER OLMUŞTU? (TANGANİKA MESELESİ NEDİR?)

Gelelim 2000’de yaşanan gerçek olaya. Siren Ertan ile o zamanki eşi Ercan Canmutlu’ya haritada var olmayan Tanganika’nın kralının taç giyme töreni için davetiye gönderilmişti. Çift, hayali ülkenin İstanbul Fahri Konsolosluğu tarafından çağrıldıklarını sandı. Resepsiyona uygun giyindiler, Maçka’daki 5 yıldızlı otele gittiler. Her şeyin düzmece olduğunu anladıklarında vakit çok geçti. Fotoğrafları çekildi. Tabii ki bozuldular! Sosyete bu hayali krallığı ve baloyu yıllarca konuştu!

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Yıl 2000... İşte hayali davetin tarihe geçen fotoğrafı.


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