Yasak Elma dizisinde Talat Bulut krizi sürüyor!

Yasak Elma dizisinde Talat Bulut gündemi sürüyor! Genç asistanı taciz ettiği iddiasıyla gündeme gelen Talat Bulut hakkında mahkeme takipsizlik kararı vermişti. Yapımcı ise bu kararın ardından Talat Bulut'un dizide kalmasına karar vermişti.

İlk olarak 12, ardından 20 Ağustos'a ertelenen çekim, ay sonu gelmesine rağmen gerçekleşmedi.

Bir an önce yeni bölümün çekilmesi gerektiğini söyleyen oyuncuların moralsiz olduğu konuşuluyor.

TALAT BULUT'UN DİZİDE KALMASINA SICAK BAKILMIYOR İDDİASI

Yönetmen Neslihan Yeşilyurt ve birçok oyuncunun Talat Bulut’un kadroda kalmasına sıcak bakmadığı da iddialar arasında...

ŞEVVAL SAM: BU KONU VİCDANLARDA AKLANACAK

Yasak Elma dizisinde Talat Bulut ile beraber aynı dizide başrol oynayan Şevval Sam, Talat Bulut'un kendisi hakkında çıkan iddiaların ardından tekrar dizide oynayacak olması ile ilgili “Maalesef” diyerek şu sözleri söylemişti:

"Biz işimizin bir şekilde başındayız. Bu işin başlamasını bekleyen kocaman bir ekip var. Bu proje tek bir kişinin değil. Tabii ki de bazı rahatsızlıklarımız var ve bunu da gerekli yerlere bildirdik. Hepimizin sözleşmesi var, sorumlu olduğumuz kocaman bir ekip var. Kafaları kurcalayan bu hikayede adını telaffuz etmek istemediğim mesele halen sonlanmış değil. Bu açıdan da gerçek anlamda vicdanlarda aklanacağı günü bekliyoruz."

