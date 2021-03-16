Yasak Elma dizisinden ayrılan Tuvana Türkay ve Can Nergis o dizide buluştu

Star Tv, yeni bir iddialı proje için harekete geçti. Söylentilere göre kanal Erdal Beşikçioğlu ile el sıkıştı. Dizide rol alması beklenen diğer iki isim ise Fox’un uzun soluklu işi Yasak Elma’dan ayrılan Tuvana Türkay ve Can Nergis ikilisi.

İddialı bir dizi olduğu konuşulan yeni proje ile ilgili olarak Gazeteci Birsen Altuntaş’ın tv100’deki yazısında iki yeni oyuncunun daha diziye katıldığı ve bir başka ünlü ismin de adının geçtiği öğrenildi.

TUVANA TÜRKAY, SON OLARAK YASAK ELMA’DA ROL ALDI

Buna göre, diziye katılan iki ismin, Fox TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisinden ayrılan iki kişi olması da güzel bir tesadüf oldu.

Geçtiğimiz sezon Leyla karakteri ile Yasak Elma’da yer alan Tuvana Türkay’ın, Star TV’nin yeni dizisinin kadrosuna dahil olduğu öğrenildi. Türkay, Yasak Elma’dan sonra başka projede yer almamıştı.

Ayrıca dizide Mert karakterini oynayan Can Nergis de Yasak Elma’dan ayrılmıştı birkaç bölüm önce. Nergis’in de Star TV’nin iddialı projesine transfer olduğu bilgisi verilmekte.

Diğer bir haber ise Nur Fettaoğlu cephesinden geldi. En son Babil dizisi ile ekranlara gelen Nur Fettahoğlu’nun ismi de yeni diziyle anılıyor.

