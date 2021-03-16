MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yasak Elma dizisinden ayrılan Tuvana Türkay ve Can Nergis o dizide buluştu

Yasak Elma dizisinden ayrılan Tuvana Türkay ve Can Nergis o dizide buluştu

16.03.2021 15:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yasak Elma dizisinden ayrılan Tuvana Türkay ve Can Nergis o dizide buluştu

Yasak Elma dizisinden ayrılan Tuvana Türkay ve Can Nergis ikilisinin Star Tv’nin adı henüz belli olmayan dizisinde rol alacağı iddia edildi. Dizide Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu ikilisinin de rol alacağı söyleniyor.

Star Tv, yeni bir iddialı proje için harekete geçti. Söylentilere göre kanal Erdal Beşikçioğlu ile el sıkıştı. Dizide rol alması beklenen diğer iki isim ise Fox’un uzun soluklu işi Yasak Elma’dan ayrılan Tuvana Türkay ve Can Nergis ikilisi.

cannergis-yasakelma1

İddialı bir dizi olduğu konuşulan yeni proje ile ilgili olarak Gazeteci Birsen Altuntaş’ın tv100’deki yazısında iki yeni oyuncunun daha diziye katıldığı ve bir başka ünlü ismin de adının geçtiği öğrenildi.

TUVANA TÜRKAY, SON OLARAK YASAK ELMA’DA ROL ALDI

Buna göre, diziye katılan iki ismin, Fox TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisinden ayrılan iki kişi olması da güzel bir tesadüf oldu.

Geçtiğimiz sezon Leyla karakteri ile Yasak Elma’da yer alan Tuvana Türkay’ın, Star TV’nin yeni dizisinin kadrosuna dahil olduğu öğrenildi. Türkay, Yasak Elma’dan sonra başka projede yer almamıştı.

Ayrıca dizide Mert karakterini oynayan Can Nergis de Yasak Elma’dan ayrılmıştı birkaç bölüm önce. Nergis’in de Star TV’nin iddialı projesine transfer olduğu bilgisi verilmekte.

nur-fettahoglu-sli_16_9_1557401730

Diğer bir haber ise Nur Fettaoğlu cephesinden geldi. En son Babil dizisi ile ekranlara gelen Nur Fettahoğlu’nun ismi de yeni diziyle anılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler
‘FOX TV’den sevilen dizi için final kararı’ iddiası‘FOX TV’den sevilen dizi için final kararı’ iddiası
Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...
Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi Erdal Beşikçioğlu Nur Fettahoğlu Tuvana Türkay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Hülya Avşar'ın cinsel yönelimi şaşırttı! İlk kez açıkladı

Hülya Avşar'ın cinsel yönelimi şaşırttı! İlk kez açıkladı

Neden otomobil almadığını açıkladı! Şaşırtan gerekçe...

Neden otomobil almadığını açıkladı! Şaşırtan gerekçe...

Plajda aşka geldiler

Plajda aşka geldiler

Diğer Haberler

Özge Özder Sadakatsiz'e dönüyor

Kararını verdi! Yakında dönüyor

Sen Çal Kapımı neden final yapıyor? ‘FOX TV’den sevilen dizi için final kararı’ iddiası

‘FOX TV’den sevilen dizi için final kararı’ iddiası

EDHO’da Hızır intikam için harekete geçiyor

Hızır intikam için harekete geçiyor

İşte Hekimoğlu'nun son bölümü | Hamile kadın kurtulacak mı?

Hamile kadın kurtulacak mı?

Bridgerton 2. sezon çekimlerinden ilk kareler geldi

Porno sitelere düşmüşlerdi! Olay yaratmaya devam ediyor

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in dizisi Sen Çal Kapımı için flaş karar

FOX TV'nin çok konuşulan dizisiyle ilgili flaş karar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.