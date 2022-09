Yasak Elma dizisindeki Kumru karakterinin çok beğenilen kombinlerindeki o kıyafetler

Dizi izlerken oyuncuların üzerinde gördüğümüz kıyafetler gözümüze oldukça çekici geliyor. Çünkü oyuncuların kombinlerini birbirinden başarılı stil danışmanları belirliyor. Gardırobunuzda her şeye uyan kilit parçalar olmasını istiyorsanız dizi oyuncularının stilleri bu noktada ilham olabilir. Sizin için Yasak Elma dizisindeki Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz'ın dizide giydiği kıyafetleri bulduk. Ünlü oyuncunun, dizinin son bölümünde kırmızı cut out detaylı crop ile kombinlediği siyah blazer ceket ve pantolonu beğendiyseniz yazımızı okumaya devam edebilirsiniz. İşte Kumru karakterinin dizinin son bölümünde ve önceki bölümlerde giydiği birbirinden havalı o kıyafetler!

1. Her kıyafete uyum sağlayan: Stradivarius Kadın Siyah Kruvaze Kesim Blazer Ceket

Yasak Elma dizisinin son bölümünde Kumru karakterini canlandıran Biran Damla Yılmaz, karşımıza Stradivarius Kadın Siyah Kruvaze Kesim Blazer Ceket ile çıktı. İşte, okulda, arkadaş buluşmalarında, toplantılarda kısacası her yerde giyilebilecek, gardırobunuzun en kurtarıcı parçası olmaya aday bu ceket, kullanıcıları tarafından da epey beğenilmiş. Siz de her şeyle kombinlenebilir kurtarıcı bir parça arıyorsanız ve Kumru karakterinin stilini süsleyen bu ceketi beğendiyseniz hiç düşünmeyin, bu ürüne bir şans verin.

2. Cut out detayıyla: Pull & Bear Pencere Detaylı Asimetrik Crop Top

Sezonun yükselen trendi cut out detaylı kıyafetlerle çok sık karşılaşır olduk. Yasak Elma dizisinde de Kumru karakterinin üzerinde gördüğümüz Pull & Bear Pencere Detaylı Asimetrik Crop Top, cut out modasını en güzel yansıtan parçalardan biri. Dizinin son bölümünde Kumru'yu canlandıran Biran Damla Yılmaz'ın siyah blazer ceket ve siyah pantolonla kombinlediği bu crop top; göz alıcı rengi ve vücuda oturan yapısıyla şık ve iddialı görünmenizi sağlayacak. Ürünün siyah ve beyaz renk alternatifleri olduğunu da eklemeden geçmeyelim.

3. Rahatlığına âşık olacaksınız: Stradivarius Straight Fit Pantolon

Hem stil sahibi görünmek hem de rahat mı olmak istiyorsunuz? O zaman bu önerimiz tam da size göre. Rahatlığına âşık olacağınız Stradivarius Straight Fit Pantolon, sezon trendini yansıtıyor olmasının yanında kumaş kalitesi ve rahatlığıyla öne çıkıyor. Yasak Elma'nın son bölümünde Biran Damla Yılmaz'ın kombinini süsleyen pantolon günlük kullanımdan toplantılara kadar birçok ortama uyum sağlıyor. Pantolona yapılan yorumlara baktığımızda "dünyanın en rahat pantolonu" değerlendirmesinin öne çıktığını da belirtmeden geçmeyelim.

4. Stradivarius Kıvrık Kollu Blazer

Yasak Elma'nın geçen haftaki bölümünde Kumru karakteri karşımıza Stradivarius Kıvrık Kollu Blazer ile çıktı. Biran Damla Yılmaz'ın hayranları güzel oyuncunun dizideki bu ceketini hemen araştırmaya başladı. Kapaklı ön cebi, kabarık omuzları, katlanmış kolları ve katlı yakasıyla oldukça havalı duran blazer ceket, hem günlük hayatta hem de resmi ortamlarda giyilmeye oldukça uygun. Siyah renk seçeneği de bulunan ürünün kumaş yapısı %67 polyester, %30 viskoz ve %3 elastandan oluşuyor. Bu ceketi beğendiyseniz kaçırmayın deriz.

5. Stradivarius İnce Çizgili Top

Sırada, bir önceki önerimizde yer alan Stradivarius Kıvrık Kollu Blazer'in takım parçalarından biri olan ürünle karşınızdayız: Stradivarius İnce Çizgili Top. Biran Damla Yılmaz'a çok yakışan ve sadeliğiyle göz kamaştıran bu askılı, düz yaka top %77 polyester, %17 viskoz ve %6 elastandan oluşuyor. Ürünü şortlarla, jeanlerle, kumaş pantolonlarla rahatlıkla kombinleyebilirsiniz.

6. Stradivarius İnce Çizgili Smart Pantolon

Duruşuyla herkesi kendine hayran bırakan Stradivarius İnce Çizgili Smart Pantolon, kaliteli kumaşı ve sade modeliyle oldukça dikkat çekiyor. Biran Damla Yılmaz'ın ceket ve top takımıyla birlikte kombinlediği pantolon, kullananlardan da tam not almış. Gardırobunuzda mutlaka bulunması gereken parçalardan olan bu pantolon rahatlığıyla da ön plana çıkıyor. "İçinde rahat hissedeceğim, tarz bir pantolonum olsun" diyenlerdenseniz, bu ürün tam sizlik!

7. Siyahın asaletine teslim olacaksınız: The Latest Thing Zoya Kesik Bağlama Detaylı Mini Siyah Elbise

Cut out modası elbiselerde de karşımıza çıkıyor ve oldukça seviliyor. Öyle ki dizilerde, filmlerde sıklıkla cut out detaylı kıyafetler görüyoruz. Yasak Elma dizisi de oyuncuların giydiği kıyafetlerde cut out modasını sıkça gördüğümüz dizilerden biri. Geçtiğimiz bölümlerde Kumru karakterinin üzerinde gördüğümüz The Latest Thing Zoya Kesik Bağlama Detaylı Mini Siyah Elbise, modeliyle göz kamaştırıyor. Siyah rengin asilliği de eklenince şıklık kaçınılmaz oluyor. E daha ne olsun?

8. Özel günlerde en şık siz olun: STUDIORARE Mermaid Martini Payetli Tek Omuzlu Elbise

Özel bir yere davetlisiniz ve ne giyeceğinize karar veremiyor musunuz? O hâlde size yardımcı olalım. İlk kez Yasak Elma dizisindeki Kumru karakterinin üzerinde gördüğümüz STUDIORARE Mermaid Martini Payetli Tek Omuzlu Elbise, gittiğiniz davetlerde herkesi gölgede bırakmanızı sağlayacak güzellikte. Tek kollu modeli, payetli ve astarlı kumaşıyla öne çıkan elbisenin bir de açık pembesi bulunuyor. Beğendiyseniz daha fazla düşünmeyin, emin olun pişman olmayacaksınız.

9. Cut out detayıyla göz kamaştıran: RAGIBESA Gümüş Parıltılı Abiye Elbise 2022 Koleksiyonu

Cut out modası, bu sezon abiyelere de yansıdı. Her renkten, her modelden abiyede cut out detaylarını görmeye başladık. Siz de hep görmeye alışık olduğumuz klasik abiye modellerinden sıkıldıysanız özel davetlerde stilinizi ve zarafetinizi yansıtmanızı sağlayacak RAGIBESA'nın 2022 koleksiyonundan Gümüş Parıltılı Abiye Elbise'yi gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Yasak Elma'daki Kumru karakterinin üzerinde de gördüğümüz bu elbise olmazsa olmaz abiyelerinzden biri olacak.

10. Leopar desenden vazgeçemeyenlere: Twist Leopar Desen Body

Leopar desen âşıkları buraya! Sizi çok beğeneceğiniz bir body ile tanıştırmaya geldik. Biran Damla Yılmaz'ın da tercih ettiği Twist Leopar Desen Body, zamansız bir şıklık sunuyor. Siyah rengin asilliğiyle leopar desenin çekiciliğinin buluştuğu bu body ile tüm dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Günün her saatinde, zaman mekân fark etmeksizin tercih edebileceğiniz bu ürüne mutlaka bir şans vermelisiniz.

