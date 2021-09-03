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  4. Yasak Elma’nın Ender’i Şevval Sam, Eda Ece ile buluştu

Yasak Elma’nın Ender’i Şevval Sam, Eda Ece ile buluştu

03.09.2021 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şevval Sam Yasak Elma'nın setinde Eda Ece ile fotoğrafını paylaşıp, "Şükür kavuşturana" notunu düştü. Yasak Elma 5. sezonu ile 13 Eylül'de ekranlarda olacak.

Yasak Elma’nın Ender’i Şevval Sam, Eda Ece ile buluştu

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma, yeni sezon için sete çıktı.

Yeni sezon çekimlerinden eğlenceli anları Eda Ece sosyal medyadan paylaşırken, Şevval Sam ise geri kalmadı.

Sam sette çekildiği yeni bir kareyi, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu.

"ŞÜKÜR KAVUŞTURANA"

Eda Ece ile çektiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan Şevval Sam, gönderisine, "Şükür kavuşturana" notunu düştü.

Ekran Alıntısı

Güzel oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağarken; Ece de bu kareyi kendi hesabından yayınladı.

YASAK ELMA DİZİSİNDEN KİMLER AYRILDI?

Erdal Özyağcılar'ın hayat verdiği Hasan Ali ile Şafak Pakdemir'in canlandırdığı Zehra’nın patlamada öldüğü diziden Gülenay Kalkan'ın canlandırdığı Feride karakteri ise şehri terk ederek ayrıldı.

Barış Kılıç'ın hayat verdiği Kaya ise senaryo gereği yurt dışına taşınarak, diziden ayrıldı.

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Yasak Elma dizisi Eda Ece Şevval Sam
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